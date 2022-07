Số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh tại nhiều quốc gia

Ấn Độ thông báo ghi nhận thêm 16.103 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, trong khi Hàn Quốc thêm 10.059 ca, Trung Quốc cũng thêm 385 ca...

Ấn Độ thông báo ghi nhận thêm 16.103 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua - Ảnh: EPS/newindianexpress.com

Ngày 3-7, Bộ Y tế Ấn Độ công bố số liệu cho thấy quốc gia Nam Á này ghi nhận 16.103 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 43.502.429 ca.

Ngoài ra, với thêm 31 ca không qua khỏi, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ hiện tăng lên 525.199 ca.

Theo Bộ Y tế, tỉ lệ nhiễm mới hằng ngày tại đây hiện ở mức 4,27%, trong khi tỉ lệ nhiễm hằng tuần là 3,81%. Tính đến nay, đã có tổng cộng 42.865.519 người được chữa khỏi bệnh, riêng trong 24 giờ qua, con số này là 13.929 người.

Cũng trong ngày 3-7, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết nước này đã ghi nhận thêm 10.059 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ tính đến đêm 2-7, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 18.389.611 ca. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới tại Hàn Quốc ở mức trên 10.000 ca.

Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong các ca mắc mới, có 191 trường hợp nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh ở nhóm này lên 35.762 ca.

KDCA nhấn mạnh dù số ca mắc mới theo ngày đã giảm nhẹ so với mức 10.715 ca một ngày trước đó, nhưng vẫn cao hơn so với mức 6.238 ca cách đây một tuần, đồng thời cao hơn so với mức trung bình 9.095 ca/ngày trong 7 ngày qua.

KDCA cho biết thêm, với 8 ca mới không qua khỏi, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Hàn Quốc hiện là 24.570 ca. Ngoài ra, số ca bệnh nguy kịch vẫn là 53 ca, không thay đổi so với ngày trước đó.

Cùng ngày, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận 385 ca mắc mới COVID-19, gồm 75 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 310 ca không triệu chứng.

Theo NHC, trong số ca lây nhiễm cộng đồng, có tới 61 ca tại tỉnh An Huy, 6 ca tại tỉnh Sơn Đông, tỉnh Giang Tô và Sơn Tây đều ghi nhận 3 ca, còn thành phố Thượng Hải phát hiện 2 ca.

Trong khi đó, 310 ca mắc mới không triệu chứng được ghi nhận tại 6 tỉnh, trong đó riêng An Huy có tới 231 ca, Giang Tô 56 ca, Sơn Đông 10 ca...

NHC cho biết thêm, với 40 bệnh nhân được xuất viện, số người khỏi COVID-19 tại Trung Quốc đại lục hiện tăng lên 220.115 người. Trong khi đó, số ca tử vong vì COVID-19 tại đây vẫn không thay đổi và ở mức 5.226 ca.

