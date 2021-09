Thủ đô của Lào tiếp tục là điểm nóng dịch COVID-19

Tại cuộc họp báo trực tuyến sáng 24/9, đại diện Bộ Y tế Lào thông tin, nước này có 434 ca nhiễm COVID-19 từ 5.965 mẫu xét nghiệm trong 24h qua. Thủ đô Vientiane tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh COVID-19 với 231 ca.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại một nhà máy may ở Thủ đô Vientiane.

Tại Thủ đô Vientiane, trong số 231 ca nhiễm COVID-19 xuất hiện hôm nay có 229 ca do lây nhiễm cộng đồng. Các ổ dịch được phản ánh vẫn tập trung ở các ổ dịch nhà máy may Trio ở bản Sikeud, quận Naxaithong, phía Bắc Vientiane; nhà máy may Venture ở bản Sainamnguen, quận Xaythany và nhà máy may Alpilao.

Đại diện Bộ Y tế Lào bày tỏ mối lo ngại bởi các ổ dịch mới trong tuần qua tại Thủ đô Vientiane đã lên hơn 1.900 ca và có đến 90% đều liên quan đến công nhân nhà máy may mặc Alpilao, chủ yếu mang chủng Delta. Riêng tại nhà máy may Alpilao - nơi xuất phát nguồn lây, đã có tới 37,6% tổng số công nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

“Chúng tôi đang phải đối phó với biến thể Delta lây lan nhanh chóng và các bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng” - Tiến sĩ Lattanaxay Phetsouvanh nói.

Liên quan các cụm lây nhiễm nói trên, ông Xaybandith Razphone - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp may Lào cho biết, nguồn lây được xác định bắt nguồn từ một thợ máy người Lào, có tiếp xúc gần với 2 thợ máy người Thái Lan làm việc tại một nhà máy may khác ở quận Xaythany.

Hai thợ máy người Thái Lan đã làm việc ở Lào nhiều năm nay và chưa từng xuất cảnh về nước kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm ngoái. Ông cũng bác bỏ nguồn tin trên mạng xã hội cho rằng 2 công dân Thái Lan đã nhập cảnh trái phép mang dịch về.

Ngày hôm qua, lô vaccine Sputnik Light - loại vaccine chỉ cần tiêm một liều duy nhất, được phát triển bởi Viện Gamaleya (Nga) gồm 30 ngàn liều do chính phủ Nga tài trợ đã đến Vientiane đúng kế hoạch.

30.000 liều vaccine mới do Nga tài trợ đã được bàn giao cho phía Lào tại sân bay quốc tế Wattay ở Thủ đô Vientiane.

Báo cáo hôm nay còn cho biết, các ca lây nhiễm cộng đồng tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh: Khammuan 69 ca, Vientiane 49 ca, Champasak 28 ca, Luang Prabang 12 ca; các tỉnh Oudomxay, Luang Namtha, Bokeo, Salavan, Savannakhet và Attapeu có từ 1 đến 4 ca.

Đến nay, tổng số nhiễm COVID-19 tại Lào là 21.080 ca, trong đó trường hợp tử vong vẫn ở con số 16 ca.

Lang Quốc Khánh

(Theo Lao National Radio & KPL)