Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu than xuống còn 0%

Để bảo đảm nguồn cung và ổn định giá than trong nước, Trung Quốc đã điều chỉnh thuế nhập khẩu các sản phẩm than xuống còn 0%.

Khai thác than tại Khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc. (Ảnh: Nhân Dân Nhật báo)

Theo đó, ngày 28/4, Văn phòng Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc ra thông báo cho biết, nước này áp dụng mức thuế nhập khẩu tạm thời là 0% đối với tất cả sản phẩm than nhập khẩu trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2022 đến 31/3/2023, với mục tiêu tăng cường bảo đảm nguồn cung và thúc đẩy phát triển ngành năng lượng với chất lượng cao.

Theo phụ lục kèm theo thông báo, tất cả sản phẩm than nhập khẩu đang áp thuế ở mức 3%, 5% hoặc 6% theo cơ chế tối huệ quốc, đều sẽ được áp dụng thuế nhập khẩu 0%.

Động thái trên của cơ quan chức năng Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh thị trường than Trung Quốc chịu ảnh hưởng giá than quốc tế tăng cao. Tháng 3, khối lượng than nhập khẩu giảm 39,6%, nhưng giá trị kim ngạch nhập khẩu lại tăng 6,4% so cùng kỳ; cả quý I, khối lượng than nhập khẩu giảm 24,2% nhưng giá trị kim ngạch nhập khẩu lại tăng tới 69,7% so cùng kỳ.

Điều này dẫn tới việc bảo đảm nguồn cung than gặp khó khăn, khối lượng than sản xuất trong nước phải duy trì ở mức cao (1,08 tỷ tấn trong quý I/2022, tăng 10,3% so cùng kỳ).

Hiện nay, giá than nước ngoài tăng cao là nguyên nhân chính hạn chế tăng lượng than nhập khẩu, do đó việc áp dụng thuế bằng 0%, sẽ góp phần giảm chi phí, mở rộng không gian nhập khẩu, bảo đảm nguồn cung trong nước.

Theo các chuyên gia kinh tế Trung Quốc, năng lượng có vai trò trụ cột bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, việc điều chỉnh thuế nhập khẩu than, nhằm ứng phó với những diễn biến phức tạp ở trong nước và quốc tế.

Song nếu giá cả năng lượng quốc tế vẫn duy trì ở mức cao, tác động của việc điều chỉnh này sẽ rất hạn chế, dự báo lượng than nhập khẩu vào Trung Quốc ít có khả năng tăng cao.

Theo Nhân dân