Đồng thuận khi tiếng Anh tiếp tục là môn thi thứ ba vào lớp 10 tại Hà Tĩnh

Ngay sau khi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thống nhất tiếng Anh là môn thi thứ ba cùng với Toán và Ngữ văn cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027, học sinh và phụ huynh Hà Tĩnh đã bày tỏ sự đồng tình cao. Đây là năm thứ hai liên tiếp môn ngoại ngữ này được lựa chọn, việc công bố sớm giúp các em học sinh lớp 9 cởi bỏ được áp lực tâm lý “đoán định” môn thi, từ đó tập trung tối đa thời gian vào việc củng cố kiến thức.

Em Nguyễn Huyền Trang - học sinh lớp 9A, Trường THCS Phan Đình Giót (xã Cẩm Xuyên) tập trung ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới.

Em Nguyễn Huyền Trang - học sinh lớp 9A, Trường THCS Phan Đình Giót (xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Ngay khi biết tiếng Anh là môn thi chính thức, em cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều vì không còn phải lo lắng về môn học thế mạnh nhưng có thể không được chọn. Với em, tiếng Anh không chỉ là một môn thi để lấy điểm số mà còn là kênh quan trọng để tiếp cận tri thức mới. Dù vẫn có chút áp lực vì đây là kỳ thi mang tính cạnh tranh cao, nhưng em đã lên kế hoạch ôn tập kỹ lưỡng theo từng dạng bài tập mà thầy cô hướng dẫn để đạt kết quả tốt nhất”.

Theo Huyền Trang, việc nắm chắc các kiến thức từ sớm sẽ giúp em tự tin hơn khi bước vào phòng thi. Em tin rằng, với sự đồng hành của thầy cô và sự nỗ lực của bản thân, môn tiếng Anh sẽ là “đòn bẩy” giúp em chạm tay vào cánh cửa trường THPT mơ ước.

Học sinh, phụ huynh Hà Tĩnh đồng tình cao khi môn tiếng Anh được lựa chọn là môn thi thứ ba cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Không chỉ học sinh, các bậc phụ huynh cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho quyết định này. Trước thông tin môn thi tiếng Anh được lựa chọn, chị Nguyễn Thị Thuyết - mẹ Huyền Trang bày tỏ: “Gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ phương án thi này của Sở. Thực tế hiện nay, ngoại ngữ đóng vai trò cực kỳ quan trọng nên việc đưa vào kỳ thi chuyển cấp sẽ thúc đẩy các con có ý thức học tập nghiêm túc hơn. Tôi không quá đặt nặng áp lực điểm số nhưng luôn động viên con học đều các môn. Việc biết sớm môn thi giúp gia đình dễ dàng sắp xếp thời gian biểu, phối hợp cùng nhà trường để hỗ trợ con về mặt tâm lý cũng như sức khỏe trong giai đoạn nước rút này”.

Em Hoàng Gia Hân - Lớp 9D, Trường THCS Nam Hà nỗ lực ôn luyện ở chặng "nước rút".

Việc tiếng Anh được lựa chọn làm môn thi thứ ba phản ánh đúng xu thế phát triển và nguyện vọng của đa số phụ huynh hiện nay. Qua đó, tạo động lực để học sinh duy trì mạch học ngoại ngữ xuyên suốt các cấp học, giúp các em phát triển toàn diện kỹ năng và chủ động hơn trong ôn tập thay vì tâm lý học ứng phó khi kỳ thi cận kề.

Em Hoàng Gia Hân - Lớp 9D, Trường THCS Nam Hà (phường Thành Sen) chia sẻ: “Em cảm thấy rất hào hứng khi tiếng Anh tiếp tục là môn thi thứ ba. Tại trường THCS Nam Hà, chúng em được tạo điều kiện học tập trong môi trường năng động, nên việc thi môn này giúp chúng em phát huy được lợi thế về kỹ năng giao tiếp và tư duy ngôn ngữ. Đây là cơ hội để em tự kiểm tra năng lực của mình sau 4 năm học cấp hai, đồng thời chuẩn bị nền tảng vững chắc cho những mục tiêu xa hơn ở bậc THPT và chứng chỉ quốc tế sau này”.

Nhiều phụ huynh có con em đang học lớp 9 chia sẻ, dù có những lo lắng nhất định về tỉ lệ chọi, nhưng họ tin rằng việc thi 3 môn Toán, Văn, Anh là phương án tối ưu nhất để đánh giá toàn diện năng lực học sinh. Chị Trần Thị Lan (phường Hà Huy Tập) cho hay: “Việc duy trì môn tiếng Anh năm thứ hai liên tiếp giúp các con khóa sau có tư liệu tham khảo và phương pháp ôn tập rõ ràng từ các anh chị khóa trước. Đây cũng là cách để giảm tải áp lực học thêm không cần thiết khi môn thi đã được xác định rõ ràng ngay từ đầu kỳ 2”.

Trường THCS Bồng Lĩnh (xã Mai Hoa) tập trung ôn thi cho học sinh lớp 9.

Ngay sau khi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố kế hoạch, các trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức ôn tập, bảo đảm kỳ thi diễn ra chất lượng và đạt kết quả tốt. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thành - Hiệu trưởng Trường THCS Bồng Lĩnh (xã Mai Hoa) cho biết: “Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với đặc thù học sinh địa phương ngay từ đầu năm học. Đặc biệt, sau khi có thông tin chính thức về môn thi thứ ba, chúng tôi tăng cường các tiết ôn tập, phân loại học sinh theo năng lực để có phương pháp bồi dưỡng sát sao. Mục tiêu của trường là tạo điều kiện tốt nhất để các em được củng cố kiến thức, từ đó tự tin bước vào phòng thi với tâm thế vững vàng nhất, dù là ở địa bàn vùng núi”.

Việc chủ động ôn tập sớm sẽ giúp học sinh khối 9 nắm vững kiến thức, đạt được kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Tại Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen), công tác ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng đang được nhà trường triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. Xác định tiếng Anh là môn học đòi hỏi quá trình tích lũy bền bỉ, nhà trường đã chủ động xây dựng lộ trình ôn tập khoa học, bám sát cấu trúc đề thi và năng lực thực tế của học sinh.

Thầy Trần Thanh Kiên - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Quan điểm của nhà trường là giúp học sinh nắm vững kiến thức một cách hệ thống ngay từ đầu cấp, thay vì đợi đến khi kỳ thi cận kề mới bắt đầu tăng tốc. Kế hoạch ôn tập được chúng tôi phân kỳ cụ thể, kết hợp giữa việc củng cố lý thuyết và rèn luyện kỹ năng làm bài thực tế để các em làm quen với nhịp độ thi cử. Việc duy trì mạch học liên tục không chỉ giúp học sinh tự tin kiểm soát kiến thức mà còn hạn chế tối đa tình trạng học tủ hay ôn tập đối phó theo thời điểm. Mục tiêu cao nhất là giúp các em bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng, phản ánh đúng năng lực học tập. Đây cũng là cách để nhà trường đồng hành cùng phụ huynh trong việc chuẩn bị hành trang tốt nhất cho các em ở bậc học cao hơn”.

Với sự đồng thuận từ phụ huynh, sự nỗ lực của học sinh và sự chủ động của các nhà trường, tin tưởng rằng, kỳ thi tới đây sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, tạo đà cho những bước tiến mới của giáo dục Hà Tĩnh trên bản đồ giáo dục cả nước.