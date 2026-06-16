Dự kiến công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 vào ngày 1/7

Theo Bộ GD&ĐT, ngay sau khi kết thúc công tác coi thi, bộ đã bắt tay vào chấm thi. Đáp án chính thức sẽ được công bố vào khoảng 7-8 ngày sau khi kết thúc công tác coi thi. Sở dĩ Bộ GD&ĐT công bố đáp án muộn vì phải đợi 34 địa phương hoàn thành việc quét bài thi trắc nghiệm lên hệ thống chấm, đảm bảo an toàn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác chấm thi năm nay, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, việc chấm các môn thi trắc nghiệm sẽ giống mọi năm.

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, việc chấm thi phải phân biệt đúng năng lực thí sinh (Ảnh: Mỹ Hà).

Tránh tình trạng chấm thi theo cảm tính ở môn văn, Bộ GD&ĐT đã quán triệt, tập huấn phương pháp chấm thi thống nhất trong toàn quốc.

“Làm sao cán bộ chấm thi phân biệt được đúng năng lực của thí sinh, cho dù định tính cũng phải lựa chọn được các thí sinh làm bài tốt, đó là nguyên tắc trong chấm thi”, theo Bộ trưởng.

Chia sẻ thêm về công tác chấm thi, PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cho rằng việc chấm thi, nhất là với môn Ngữ văn có liên quan đến 3 yếu tố quan trọng.

Thứ nhất, đề thi phải đảm bảo đủ độ phân hóa thí sinh; thứ hai hướng dẫn chấm rõ ràng; thứ ba nâng cao trách nhiệm ý thức của giáo viên chấm thi để đảm bảo.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 (Ảnh: Phương Quyên).

“Cả 3 nhóm yếu tố này giúp cho việc chấm thi được minh bạch và rõ ràng. Đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ tăng cường chấm thẩm định, các hội đồng chấm thi phải chấm mẫu trước… Tất cả những điều này đều được chúng tôi quán triệt rất kỹ trong kỳ thi năm nay”, theo GS Chương.

Liên quan đến câu nghị luận xã hội về Steve Jobs (2 điểm) gây tranh cãi trong đề thi môn văn năm nay và Bộ GD&ĐT sẽ chấm thi ra sao? Nhiều giáo viên cho rằng, dù không biết xuất thân của nhân vật này, các em vẫn có thể làm được bài.

Cụ thể, đề thi không hỏi Steve Jobs sinh năm nào, làm việc ở đâu hay đã tạo ra những sản phẩm gì. Đề chỉ sử dụng hình ảnh “Steve Jobs Việt Nam” như một biểu tượng. Theo đó, học sinh chỉ cần hiểu đây là cách nói về những con người có khả năng sáng tạo, đổi mới và tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội thì vẫn có điểm.

Ngày 1-5/7, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo tại các đơn vị đăng ký dự thi. Thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.