Du lịch Hà Tĩnh khởi động trở lại khi dịch Covid-19 trong nước tạm lắng

Theo thông tin từ Sở VHTT&DL, dịch Covid- 19 ở trong cả nước và Hà Tĩnh đang được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn. Do đó, hoạt động tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn đang dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho du khách, ngành cũng thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin và chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Ngành cũng chỉ đạo các khu điểm du lịch trên địa bàn tiến hành vệ sinh phòng dịch, rắc vôi bột khuôn viên, tổ chức khu vực sát trùng, bố trí các khu vực rửa tay khử trùng khi tham quan hành lễ.