Du lịch Hà Tĩnh khởi sắc trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2022

Trong 4 ngày (từ mùng 1 đến mùng 4 tết Nguyên đán), trên địa bàn Hà Tĩnh có 1.680 lượt khách lưu trú, trong đó có 120 lượt khách quốc tế; khoảng hơn 20.000 lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch và di tích.

Dịch vụ lưu trú ở Hà Tĩnh trong dịp tết Nguyên đán 2022 tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Khách sạn White place thuộc Công ty CP du lịch Hà Tĩnh.

Tại 2 khách sạn Bình Minh và White place thuộc Công ty CP Du lịch Hà Tĩnh quản lý, trong 4 ngày nghỉ tết (từ mùng 1 đến mùng 4 tết) công suất đặt phòng lưu trú đạt 70%, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Khách sạn Bình Minh và White place hiện có tổng số phòng phòng phục vụ khách lưu trú là 90.

Bà Trương Thị Nga - Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Hà Tĩnh cho biết: “Việc nhiều du khách đã được tiêm đủ các mũi vắc-xin phòng COVID-19 và các điểm nghỉ dưỡng thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng dịch là cơ sở giúp du khách yên tâm, mạnh dạn thực hiện các chuyến du lịch dịp tết này”.

Du khách lưu trú tại khách sạn Eagle (TP Hà Tĩnh) xem triển lãm tranh ở sảnh khách sạn diễn ra trong dịp tết Nguyên đán.

Cùng với Bình Minh và White place, một số khách sạn khác trên địa bàn TP Hà Tĩnh cũng có công suất đặt phòng dịp tết khá cao như khách sạn Eagle...

Việc công suất đặt phòng tăng khá trong dịp tết mang đến tín hiệu lạc quan cho dịch vụ lưu trú nói riêng và hoạt động du lịch Hà Tĩnh nói chung.

Bên cạnh sự khởi sắc từ dịch vụ lưu trú, số lượng du khách tham quan tại các điểm đến là khu, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh cũng tăng khá so với dịp tết năm 2021.

Tại Khu du lịch chùa Hương Tích (Can Lộc) trong 4 ngày tết vừa qua, số lượng khách tham quan đạt 3.500 lượt khách; Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đạt khoảng 3.000 lượt; Khu di tích Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh) đạt trên 10.000 lượt...

Bến thuyền khu du lịch chùa Hương Tích trong sáng mồng 4 tết Nguyên đán.

Ông Ngô Nhật Linh - Phó Trưởng ban quản lý Khu di tích chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, Can Lộc) cho biết: “Số lượng khách về chùa Hương Tích dịp tết năm nay khá đông so với dự tính ban đầu. Tuy nhiên do có sự chuẩn bị chu đáo các phương án nên chúng tôi triển khai các công tác an toàn trật tự và phòng dịch đảm bảo”.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, chùa Hương Tích năm nay không tổ chức khai trương mùa lễ hội, chỉ thực hiện phần lễ cúng Tam Bảo cầu an vào ngày mồng 6 tháng Giêng và Lễ Khánh đản Quán Thế Âm Bồ tát vào ngày 20/3/2022 (tức ngày 18/2 âm lịch) đảm bảo số lượng người thực hiện quy định. Tuy nhiên, việc đón khách tham quan chùa dịp đầu xuân vẫn được thực hiện, đảm bảo quy định phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Du khách tham quan chùa Hương Tích trong dịp tết Nguyên đán. Ảnh: Ngọc Thắng

Có mặt tại chùa Hương Tích vào ngày 4 tết, chị Lê Thị Ý Nhi (36 tuổi, ở phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) cho biết: “Ban đầu, chúng tôi dự định về chùa Hương Tích vào khoảng mồng 8-9 tháng Giêng, do lo ngại đông người, công tác phòng dịch không đảm bảo. Tuy nhiên sau khi một số người bạn đi trước, về báo lại chúng tôi quyết định về chùa sớm hơn. Ngoài công tác phòng dịch được đảm bảo an toàn, chùa Hương Tích năm nay cũng sạch đẹp, trật tự hơn nhiều”.

Điểm check in đồi chè ở thôn Nam Trà (xã Hương Trà, Hương Khê) cũng thu hút khách tham quan.

Bên cạnh những điểm đến truyền thống, dịp tết Nguyên đán năm nay, nhiều đơn vị du lịch cũng đã tạo ra những sản phẩm điểm đến mới thu hút du khách, như: Khu du lịch Đá Bạc Eco (Thạch Hà), điểm check in đồi chè ở xã Hương Trà (Hương Khê)...

Tại Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Nam Điền, Thạch Hà), một sản phẩm điểm đến vừa được Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Phương liên kết với Công ty CP Lữ hành Thành Sen đầu tư xây dựng, sau 3 ngày khai trương (mồng 2 - mồng 4 tết) đã thu hút gần 600 lượt khách tham quan, check in.

Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Nam Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh) là điểm đến được nhiều người lựa chọn dịp xuân Nhâm Dần 2022.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Giám đốc Công ty CP Lữ hành Thành Sen cho biết: “Những kết quả từ du lịch dịp tết Nguyên đán cho chúng tôi bài học, nếu nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn sẽ tạo cơ hội cho mình trong việc kích cầu du lịch nội địa, phục hồi ngành du lịch. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tìm hướng xây dựng những sản phẩm chất lượng để không chỉ phục vụ du khách nội tỉnh mà còn tìm những khách hàng tiềm năng từ các đoàn lữ hành ngoại tỉnh về với Hà Tĩnh”.

Du khách du xuân tại quảng trường trung tâm TP Hà Tĩnh dịp tết Nguyên đán 2022.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Lê Trần Sáng cho biết: “Số lượng khách đến lưu trú ổn định trở lại, lượng du khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh tăng khá trong dịp tết cho thấy cùng với tiềm năng về văn hóa, cảnh quan việc thích ứng linh hoạt đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 đã mang lại những kết quả nhất định. Đây là tín hiệu lạc quan cho việc phục hồi ngành du lịch Hà Tĩnh trong thời gian tới”.

Những kết quả của du lịch dịp tết Nguyên đán cho thấy, du lịch Hà Tĩnh đã có sự thích ứng linh hoạt nỗ lực phục hồi du lịch trong bối cảnh mới. Cùng với việc người dân được tiêm phủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, việc các điểm đến, cơ sở lưu trú tăng cường đảm bảo thực hiện 5K và các biện pháp phòng dịch sẽ là hướng đi mang tính thích nghi lâu dài để ngành du lịch lấy lại “nhịp điệu” hồi sinh và phát triển.

Thiên Vỹ