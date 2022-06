Cảm nhận của khán giả Hà Tĩnh về bộ phim “Em và Trịnh”

Sức hấp dẫn từ câu chuyện về cuộc đời cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã thu hút hơn 3.500 khán giả Hà Tĩnh đến rạp thưởng thức bộ phim “Em và Trịnh”, sau 10 ngày công chiếu; song, dư âm đọng lại còn nhiều ý kiến khác nhau.

Diễn viên Trần Lực (trái) - đóng vai Trịnh Công Sơn thời trung niên và Avin Lu thủ vai nhạc sĩ thời trẻ trong phim "Em và Trịnh". Ảnh: internet

Bộ phim “Em và Trịnh” do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thực hiện. Chuyện phim mở đầu bằng cuộc gặp gỡ định mệnh tại Paris (Pháp) giữa nhạc sỹ Trịnh Công Sơn (thời trung niên do diễn viên Trần Lực đóng) và cô sinh viên người Nhật tên Michiko (do diễn viên người Nhật Nakatani Akari đóng), người say mê nhạc Trịnh và đang thực hiện luận án tiến sỹ về các ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn.

Khán giả xếp hàng mua vé xem phim “Em và Trịnh” tại cụm rạp CGV Vincom Hà Tĩnh, sáng ngày 21/6.

Từ đó, theo mối quan hệ phát triển của Trịnh Công Sơn và Michiko, chuyện phim đưa khán giả về với những giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời của người nhạc sỹ tài hoa. Trong đó, câu chuyện tập trung vào các mối tình của Trịnh Công Sơn thời tuổi trẻ (do Avin Lu đóng) - lý do để ra đời những ca khúc nổi tiếng của ông, như: Ướt mi, Diễm xưa, Nhìn những mùa thu đi, Ta đã thấy gì trong đêm nay…

Bên cạnh câu chuyện về cuộc đời và những mối tình của Trịnh Công Sơn với những “nàng thơ” của ông như: Bích Diễm, Dao Ánh, Khánh Ly, Michiko…, bộ phim còn thể hiện nhiều bài hát nổi tiếng của cố nhạc sỹ.

Tạo hình nhân vật Dao Ánh (diễn viên Hoàng Hà thủ vai), người có mối tình sâu đậm nhất với cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn trong phim “Em và Trịnh”.

Tham dự suất chiếu đầu tiên trong ngày 21/6 của “Em và Trịnh” vào khung giờ buổi sáng tại cụm rạp CGV Vincom Hà Tĩnh, chúng tôi chứng kiến khá đông khán giả đến xem phim. Em Phạm Trần Văn Sơn (18 tuổi, thị trấn Thạch Hà) bày tỏ: “Theo em, bộ phim có dàn diễn viên, cảnh quay đẹp, âm nhạc hay. Đặc biệt, em rất thích những tình tiết ở câu chuyện về nhạc sỹ Trịnh Công Sơn thời trẻ, rất lãng mạn…”.

Em Phạm Trần Văn Sơn - một khán giả đến từ thị trấn Thạch Hà.

Sức hút từ bộ phim thông qua các phương tiện truyền thông khiến không chỉ khán giả gần thành phố Hà Tĩnh mà nhiều bạn trẻ đến từ vùng xa trung tâm cũng đến rạp để xem “Em và Trịnh”.

Sau khi vượt quãng đường 70km cùng 4 người bạn đến TP Hà Tĩnh xem bộ phim, em Nguyễn Yến Chi (học sinh lớp 12A3, Trường THPT Kỳ Anh, TX Kỳ Anh) cho biết: “Nói chung, chúng em khá hài lòng vì bộ phim có tính giải trí cao. Thông qua bộ phim, em cũng hiểu hơn về cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, người mà bố mẹ, thầy cô và các thế hệ đi trước thường hay nghe nhạc và nhắc tới”.

Hài lòng với bộ phim là ý kiến của đại đa số khán giả trẻ - những người chưa biết nhiều về nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, đối với những khán giả lớn tuổi hơn đã biết và yêu nhạc Trịnh thì bộ phim còn nhiều “sạn” và nhiều điều chưa hài lòng.

Nhóm khán giả trẻ đến từ TX Kỳ Anh ngồi đợi đến suất chiếu “Em và Trịnh” tại cụm rạp CGV Vincom Hà Tĩnh.

Chị Nguyễn Thị Loan - giáo viên Ngữ văn THPT ở huyện Lộc Hà bày tỏ: “Tôi cảm thấy thất vọng với cách xây dựng nhân vật cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn trong bộ phim, đặc biệt là sự thể hiện có thể nói “vụng về” thiếu tinh tế của diễn viên đóng vai Trịnh Công Sơn ở tuổi trung niên.

Ngay tạo hình đã không phù hợp, cố nhạc sỹ họ Trịnh là một người thư sinh, mảnh dẻ, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ điềm đạm nhưng diễn viên đóng khá mập, các nét diễn, đặc biệt ánh mắt, giọng nói, nhất là tiếng cười thiếu thần thái và phong thái của một con người lịch thiệp, nho nhã mà tôi đã nhìn thấy, hình dung về cố nhạc sỹ ngoài đời thật. Tôi yêu nhạc Trịnh từ rất lâu nên khi phim “Em và Trịnh” khởi chiếu đã lên lịch rủ bạn bè cùng xem. Tôi chấm bộ phim chỉ đạt 6/10 điểm”.

Anh Lê Đức (38 tuổi, ở phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) nhận xét: “Bỏ qua những hạt sạn như diễn viên đóng cố nhạc sỹ tuổi trung niên chưa hợp, kịch bản có nhiều chi tiết khá rườm khi cố ôm đồm khắc họa cả cuộc đời cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn trong hơn 100 phút, đài từ của diễn viên nói giọng Huế lơ lớ… thì bộ phim là một sự cố gắng lớn của ê kíp.

Trong đó, điểm sáng nằm ở một số diễn viên, như: Hoàng Hà (vai Dao Ánh), Bùi Lan Hương (vai Khánh Ly), Nakatani Akari (vai Michiko)… Ngoài ra, bối cảnh xưa được dàn dựng chỉn chu và quay đẹp, đặc biệt âm nhạc tuyệt vời. Lần đầu tiên có một bộ phim tái hiện cuộc đời người nhạc sỹ tài hoa bậc nhất Việt Nam thì cũng đáng để bỏ tiền ra rạp thưởng thức “Em và Trịnh”.

Ca sỹ Bùi Lan Hương, người đóng vai Lệ Mai (Khánh Ly) được xem là một trong những điểm sáng trong "Em và Trịnh". Ảnh: chụp từ màn hình trailer bộ phim.

Bộ phim “Em và Trịnh” chính thức công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 11/6/2022 đã tạo ra sức hút mạnh mẽ với đông đảo khán giả. Theo đơn vị phát hành, tính đến ngày 21/6, bộ phim đã đạt kỷ lục 1 triệu lượt vé, thu về 70 tỷ đồng trên tất cả các cụm rạp toàn quốc. Tại Hà Tĩnh, sau hơn 10 ngày công chiếu, bộ phim đã bán được trên 3.500 vé.

Hiện tại Hà Tĩnh sức hút của “Em và Trịnh” vẫn chưa hề giảm nhiệt khi mỗi ngày tại cụm rạp này vẫn dành hơn 10 suất chiếu về bộ phim này. Chị Phan Lệ Quyên - Quản lý cụm rạp CGV Vincom Hà Tĩnh

Thiên Vỹ