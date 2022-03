99 thí sinh Hà Tĩnh bắt đầu thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022

Tham dự Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm nay, 99 thí sinh Hà Tĩnh sẽ dự thi 10 môn. Trong đó, các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ thi trong 2 buổi; các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi trong 1 buổi, thời gian làm bài mỗi môn 180 phút.

Đúng 8h sáng nay (4/3), tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, 99 thí sinh ở 10 đội tuyển: Toán học, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp bước vào Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022.

Các đội tuyển của tỉnh Hà Tĩnh thi tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Nội dung thi nằm trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành và nội dung dạy học các môn chuyên ở các trường THPT chuyên do bộ hướng dẫn.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm học này được Bộ GD&ĐT tổ chức muộn hơn 2 tháng so với mọi năm. Điểm mới đáng chú ý của kỳ thi là không tổ chức thi thực hành ở các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học nhằm bảo đảm an toàn, tiết kiệm trong công tác tổ chức, đồng thời thích ứng với bối cảnh mới của dịch bệnh COVID-19.

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trường cũng đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình thi.

Thí sinh, giám thị coi thi đã được quán triệt nội quy, quy chế trường thi và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Năm nay, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì 10 đội tuyển với 99 học sinh dự thi.

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học. Đây cũng là cơ sở để Bộ GD&ĐT chọn đội tuyển quốc gia tham dự các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

Tại sân chơi kiến thức này, trong nhiều năm qua, Hà Tĩnh luôn gặt hái được nhiều thành tích cao.

Sáng mai (5/3), thí sinh các đội tuyển: Toán học, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngoại ngữ tiếp tục tham gia buổi thi thứ 2. Trong đó, môn Ngoại ngữ thi nói, môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính, các môn còn lại theo hình thức thi viết.

Trong tổng số 99 học sinh của 10 đội tuyển ở Hà Tĩnh, có 94 em là học sinh ở Trường THPT Chuyên, 5 học sinh đến từ các trường THPT không chuyên gồm: 3 em ở đội tuyển Địa lý, là học sinh các Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), THPT Nguyễn Trung Thiên (Thạch Hà), THPT Cao Thắng (Hương Sơn); 1 em ở đội tuyển Sinh học là học sinh Trường THPT Đồng Lộc (Can Lộc); 1 em ở đội tuyển Lịch sử là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh). Trong số học sinh tham dự có 54 em khối 12; 44 em khối 11 và em Đinh Mạnh Hùng - học sinh lớp 10 Toán 1 (tham gia đội tuyển Tin học); có 40/99 em tham gia thi HSG quốc gia lần thứ 2.

Anh Thư