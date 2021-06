Các cơ sở dịch vụ giáo dục ở Hà Tĩnh đón học sinh trở lại trên tinh thần tự nguyện, đảm bảo phòng dịch

Bắt đầu từ ngày 1/6, các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục tại Hà Tĩnh đã đón học sinh trở lại học tập. Thông điệp 5K của Bộ Y tế cùng các khuyến cáo phòng chống dịch Covid-19 của ngành được thực hiện nghiêm túc.

Sau khi có văn bản số 3301/UBND-VX1 ngày 30/5/2012 của UBND tỉnh, các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn như: trường mầm non tư thục, trung tâm tiếng Anh, trung tâm dạy kỹ năng... đã nhanh chóng vệ sinh lại trường lớp, khu vực vui chơi, nhà ăn tập trung… để đón học sinh trở lại học tập.

Từ ngày 1/6, nhiều trường mần non tư thục trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã đón học sinh trở lại trường và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch khi đến lớp. (Trong ảnh: Học sinh Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên, TP Hà Tĩnh thực hiện rửa tay sát khuẩn).

Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19, các trường đã bố trí nhân lực đứng ở cổng trường hướng dẫn, hỗ trợ các em thực hiện sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào trường (Trong ảnh: Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh, TP Hà Tĩnh đo thân nhiệt ngay từ cổng trường).

Tất cả phụ huynh đồng tình và thực hiện tốt công tác phòng dịch theo yêu cầu của nhà trường khi đưa các em quay lại lớp. (Trong ảnh: Phụ huynh, học sinh Trường Mầm non Tư thục Nguyễn Du chấp hành quy định đeo khẩu trang).

Cô Hà Tuyết Nhung - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên, TP Hà Tĩnh cho biết: “Khi đón các em đi học trở lại, trường được sự thống nhất của phụ huynh trên tinh thần tự nguyện và luôn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT. Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên vệ sinh khuôn viên, đồ dùng; bố trí học tập, sinh hoạt hợp lý để đảm bảo môi trường an toàn cho các em”.

Ngày đầu tiên quay trở lại trường, các em học sinh Trường Mầm non Hoa Hồng (thị trấn Thạch Hà) được tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách trong lớp học…

Để hạn chế tối đa sự tập trung, các em được giáo viên hướng dẫn sinh hoạt, ăn uống...

... học tập, vui chơi theo nhóm nhỏ.

Cùng với công tác phòng dịch, việc ăn uống của các em học sinh tại các trường mầm non tư thục cũng được quan tâm, thực hiện bài bản nhằm đảm bảo sức khoẻ, tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng.

Các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống... cũng đã hoạt động trở lại trên cơ sở đảm bảo các yếu tố phòng dịch.

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, 100% giáo viên, nhân viên của đơn vị phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với học sinh, phụ huynh.

Theo cô Lưu Thị Phương - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD&DT Hà Tĩnh), việc tổ chức hoạt động lại các trường mầm non tư thục phải được sự thống nhất của phụ huynh học sinh trên tinh thần tự nguyện và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đến nay, đã có 9 trường mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh mở cửa đón học sinh trở lại. Các trường đều ưu tiên cho các em học tập, vui chơi theo hình thức nhóm nhỏ. Ngành sẽ thường xuyên theo dõi, bám nắm để có chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời đối với các trường”.

Thái Oanh