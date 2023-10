Cô giáo mầm non ham học hỏi, giỏi chuyên môn

Yêu nghề, mến trẻ, có nhiều sáng tạo trong công tác chuyên môn, năng nổ, đi đầu trong các hoạt động phong trào là những dấu ấn mà cô giáo Nguyễn Thị Hợi - Trường Mầm non Xuân An (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) tạo dựng được sau 17 năm dạy học.

Tròn 17 năm công tác tại Trường Mầm non Xuân An, cô Nguyễn Thị Hợi (SN 1984) đã tạo dựng cho mình “thương hiệu” của một giáo viên mầm non ham học hỏi, tận tâm với công việc; tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình đứng lớp, chăm sóc trẻ.

Yêu nghề, mến trẻ, cô Nguyễn Thị Hợi đã có 17 năm gắn bó với học sinh mầm non.

Cô Hợi chia sẻ: “So với đội ngũ giáo viên mầm non trẻ hiện nay, thế hệ chúng tôi đã được coi là giáo viên già, hạn chế nhiều về kỹ năng, cách tiếp cận trẻ. Để bắt kịp với chương trình giáo dục mới, tôi phải không ngừng học hỏi, kết hợp với kiến thức, kinh nghiệm của bản thân để đưa ra những phương pháp tiếp cận, chăm sóc, giáo dục trẻ khoa học, hợp lý, hiệu quả nhất”.

Sau mỗi giờ lên lớp, dù mệt nhoài nhưng cô Hợi vẫn tìm đọc thêm sách báo, tài liệu, lên mạng cập nhật kiến thức, kỹ năng mới về giáo dục trẻ mầm non. Bằng tinh thần tự học, sáng tạo, cô luôn mang đến cho học sinh những giờ học hứng thú, bổ ích, những tình cảm yêu thương nồng ấm nhất.

Nhờ chuyên môn vững vàng, kỹ năng tốt, cô được Ban giám hiệu tin tưởng giao phó chủ nhiệm lớp ở tất cả các độ tuổi. Ở mỗi độ tuổi, cô lựa chọn những cách giáo dục khác nhau. Nếu như độ tuổi nhà trẻ, giáo viên phải trò chuyện thân mật, lắng nghe những sở thích, nhu cầu của trẻ, kiên trì làm mẫu để trẻ làm theo, thì ở độ tuổi mẫu giáo, phương pháp thực hành, trải nghiệm để phát triển tiềm năng của trẻ được cô ưu tiên áp dụng.

Với mỗi lứa tuổi, cô Hợi có cách tiếp cận, giáo dục khác nhau.

Bên cạnh đó, cô cũng mạnh dạn áp dụng phương pháp giáo dục mới như steam, montessori vào các bài dạy, giúp trẻ tự do tìm tòi, khám phá, tiếp thu được nhiều kiến thức, phát triển kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Các giờ lên lớp của cô Hợi thường xuyên được chọn làm giờ dạy mẫu cho giáo viên trường và cụm chuyên môn của ngành giáo dục mầm non huyện Nghi Xuân. Những lớp học do cô chủ nhiệm có tỷ lệ trẻ đáp ứng điều kiện phổ cập giáo dục cao; tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm mạnh.

Chị Hồ Thị Minh Nguyệt - phụ huynh học sinh chia sẻ: "Cô Hợi luôn gần gũi, cởi mở với học sinh, phụ huynh. Chúng tôi rất yên tâm khi con cái được cô chăm sóc, dạy bảo chu đáo, ân cần".

“Niềm hạnh phúc của tôi đơn giản là học sinh đến lớp đều vui khỏe, hoàn thiện dần các kỹ năng, vững vàng hành trang để vào cấp học mới. Sự tin tưởng, động viên của lãnh đạo nhà trường, phụ huynh là động lực để tôi phấn đấu hơn mỗi ngày” - cô Hợi chia sẻ.

Cô Hợi luôn tìm tòi, sáng tạo, triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn cho trẻ.

Trong suốt 17 năm làm công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, cô luôn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều năm liền đạt giáo viên giỏi, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, cô Hợi còn tích cực tham gia hoạt động công đoàn và công tác xã hội. Cô là nhân tố chủ chốt trong phong trào văn nghệ, thể thao của trường. Đội văn nghệ do cô phụ trách được lựa chọn biểu diễn tại nhiều chương trình lớn của địa phương, ngành giáo dục. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, cô Hợi thường xuyên tham gia các đợt vận động hiến máu do các cấp, ngành phát động.

Với vai trò là tổ trưởng công đoàn, cô đã tích cực tham mưu Ban giám hiệu nhà trường nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần bảo vệ quyền lợi, chăm lo cho đời sống của cán bộ, giáo viên.

Cô Nguyễn Thị Hợi (ngoài cùng bên phải) được khen thưởng tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non năm học 2022 - 2023 của huyện Nghi Xuân.

Với những đóng góp của mình, cô Nguyễn Thị Hợi nhiều năm ngành giáo dục tặng bằng khen; LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Nghi Xuân biểu dương. Năm học 2022 - 2023, cô vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh...

Cô Nguyễn Thị Hợi là một giáo viên có thâm niên công tác, trình độ chuyên môn vững vàng. Cô luôn năng nổ, nhiệt tình trong hoạt động phong trào, là tấm gương về tinh thần tự học, sáng tạo, về lòng “yêu nghề, mến trẻ” để cán bộ, giáo viên trong trường noi theo”. Cô Đậu Thị Mai Hoa Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Xuân An

Minh Khánh - Xuân Truyền