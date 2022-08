Cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tại Hà Tĩnh phấn khởi tiếp cận vốn ưu đãi

Việc tiếp cận chương trình tín dụng theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của Chính phủ sẽ tạo thêm nguồn lực để các cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập tại Hà Tĩnh đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học.

Ngày 27/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Sau khi có chủ trương triển khai, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường phối hợp truyền thông rộng rãi về chính sách, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và giải ngân nguồn vốn vay kịp thời, đúng đối tượng.

Hoạt động vui chơi của nhóm trẻ Mây Trắng (TX Hồng Lĩnh).

Nhóm trẻ Mây Trắng (phường Bắc Hồng) là 1 trong 2 cơ sở đã được tiếp cận chương trình tín dụng ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TX Hồng Lĩnh. Tập thể giáo viên, nhân viên của nhóm trẻ phấn khởi khi có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở đáp ứng yêu cầu.

Bà Nguyễn Bích Thủy - Trưởng nhóm trẻ Mây Trắng cho biết: “Thành lập từ năm 2012, đến nay, quy mô nhóm trẻ gồm 7 cán bộ, giáo viên; 2 nhóm lớp với gần 60 trẻ độ tuổi từ 12 - 36 tháng. Giai đoạn 2020 – 2021, cơ sở nhiều lần phải tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Trong khi không có nguồn thu, để giữ chân người lao động, đơn vị phải xoay xở kinh phí để trả 1 phần tiền lương và hỗ trợ giáo viên đóng bảo hiểm xã hội".

Cũng theo bà Nguyễn Bích Thủy, sau 1 thời gian không sử dụng do nghỉ dịch, cơ sở vật chất của nhóm trẻ bị xuống cấp phần nào, một số đồ dùng đồ chơi bị hư hỏng. Rất may giai đoạn khó khăn, chúng tôi đã được tiếp cận gói vay hỗ trợ theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của Chính phủ. Với số tiền 80 triệu đồng được giải ngân, đơn vị có thêm nguồn lực để mua sắm thêm đồ dùng đồ chơi, bổ sung dụng cụ như: tủ sấy bát, tủ lạnh lưu mẫu… góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TX Hồng Lĩnh kiểm tra mục đích sử dụng nguồn vốn vay của các cơ sở mầm non ngoài công lập.

Ông Cao Xuân Tiến – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TX Hồng Lĩnh cho hay: “Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Phòng Giao dịch đã tham mưu cho UBND Thị xã Hồng Lĩnh ban hành văn bản chỉ đạo, rà soát các đối tượng cho vay và giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, trong đó có chương trình tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đến thời điểm này, đơn vị đã giải ngân 160 triệu đồng cho 2 nhóm trẻ ngoài công lập và đang làm thủ tục giải ngân 80 triệu đồng cho 1 nhóm trẻ khác trên địa bàn”.

Triển khai chương trình tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Xuyên được phân bổ 320 triệu đồng và hiện đã giải ngân 100% nguồn vốn.

Vay vốn chính sách, Nhóm trẻ Mầm non Họa Mi đầu tư ốp lát lại các phòng học, mua sắm quạt trần, thiết bị phục vụ ăn bán trú...

Nhóm trẻ Mầm non Họa Mi (thị trấn Cẩm Xuyên) là 1 trong 4 nhóm trẻ ngoài công lập trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH. Cơ sở này có quy mô 10 cán bộ, giáo viên; 3 nhóm lớp, dao động từ 60 – 80 trẻ độ tuổi từ 15 – 48 tháng. Ảnh hưởng dịch COVID-19, nguồn thu giai đoạn 2020 – 2021 bị sụt giảm nghiêm trọng trong khi nhóm trẻ vẫn phải đảm bảo chi phí cho người lao động, phòng chống dịch bệnh... nên khá vất vả. Do vậy, khi Ngân hàng CSXH triển khai chương trình tín dụng dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhóm trẻ Mầm non Họa Mi đã nhanh chóng tiếp cận.

Bà Lê Thị Hiền - Trưởng nhóm trẻ Mầm non Họa Mi chia sẻ: "Tiềm lực kinh tế của nhóm trẻ còn hạn chế do vậy chúng tôi rất phấn khởi khi được vay gói ưu đãi. Theo đó, lãi suất thấp (chỉ 3,3%/năm) và thời gian cho vay dài (3 năm) nên cơ sở không quá áp lực về việc trả nợ. Trong quá trình tiếp cận, Ngân hàng CSXH đã tạo điều kiện thuận lợi, giải ngân nhanh nguồn vốn để nhóm trẻ đầu tư ốp lát lại các phòng học, mua sắm quạt trần, thiết bị phục vụ ăn bán trú..., duy trì ổn định hoạt động dạy học trong điều kiện bình thường mới”.

Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã giải ngân cho gần 20 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập với số tiền 1,51 tỷ đồng.

Thực tế cho thấy, tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 là chương trình có ý nghĩa thiết thực. Theo quy định, mỗi cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục được vay 80 triệu đồng và mỗi trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục được vay 200 triệu đồng. Các cơ sở sử dụng nguồn vốn vay để sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

Theo đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã giải ngân cho gần 20 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập với số tiền 1,51 tỷ đồng/tổng nguồn vốn được phân bổ là 3,3 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch giao năm 2022. Thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các giải pháp, sớm giải ngân nguồn vốn trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Thu Phương