Đảm bảo các điều kiện để Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 ở Hà Tĩnh diễn ra an toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát các phần việc liên quan, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chiều 4/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng BCĐ kỳ thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và lãnh đạo Sở GD&ĐT, Công an tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại một số điểm thi trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại huyện Thạch Hà.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hà Tĩnh có gần 17.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 35 điểm thi trong toàn tỉnh.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD&ĐT, các ngành liên quan và chính quyền các địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt kỳ thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi cho gần 2.500 cán bộ, giáo viên THPT và gần 800 giáo viên THCS dự kiến làm nhiệm trong kỳ thi.

Đoàn tiến hành kiểm tra CSVC phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà).

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho kỳ thi cơ bản đã hoàn tất. Các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng phương án in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi.

Đoàn tiến hành kiểm tra tủ đựng đề thi, bài thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đổng Chi (Lộc Hà).

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở một số điểm thi tại 2 huyện Thạch Hà và Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận sự chủ động của Sở GD&ĐT và các ngành liên quan trong công tác xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nghe Công an huyện Lộc Hà báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Ảnh chụp tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đổng Chi (Lộc Hà).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục rà soát các phần việc liên quan chuẩn bị cho kỳ thi, nhất là phương án bảo mật đề thi, bài thi, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện thiết yếu để thí sinh yên tâm trong quá trình làm bài.

Các địa phương, đơn vị liên quan cần bố trí đủ lực lượng làm nhiệm vụ tại 35 điểm thi và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, minh bạch, đúng quy chế.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cần chủ động phương án dự phòng về phòng thi, cán bộ coi thi để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu

Thúy Ngọc - Anh Tấn