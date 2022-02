Hà Tĩnh linh hoạt tổ chức dạy học, ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 12

Tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp để hoàn thành kiến thức cốt lõi, tổ chức thi thử bằng hình thức trực tuyến... là cách mà nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai nhằm chuẩn bị hành trang cho học sinh lớp 12 bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ổn định dạy học an toàn, tập trung tạo hiệu quả cao nhất trong những giờ chính khóa cho 424 học sinh lớp 12 là một trong những mục tiêu quan trọng hiện nay của Trường THPT Lê Quý Đôn (Thạch Hà).

Để ổn định dạy học an toàn, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Thạch Hà) thực hiện nghiêm công tác phòng dịch.

Cùng với thực hiện tốt công tác phòng dịch, nhà trường cũng chỉ đạo các tổ bộ môn đảm bảo độ vững chắc của kiến thức cốt lõi trong chương trình chính khóa, đồng thời lồng ghép các hình thức ôn tập nâng cao cho học sinh. Trên cơ sở phân luồng học sinh theo tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, trường đã bố trí thời khóa biểu dạy học một cách linh hoạt, hợp lý. Không khí trong mỗi giờ học diễn ra hết sức nghiêm túc.

Cô Phan Danh Hoa, Tổ trưởng Tổ bộ môn Sử - Địa - Giáo dục công dân cho biết: “Trong tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT, Lịch sử được xem là bộ môn khó. Vì thế, những bài giảng trên lớp được chúng tôi chuẩn bị chu đáo để trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất theo đúng tinh thần giảm tải của Bộ GD&ĐT. Chúng tôi cũng đã phân nhóm học sinh để thực hiện việc dạy học phù hợp với năng lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 70% học sinh có nguyện vọng thi tổ hợp khoa học xã hội. Ở nhóm học sinh có nguyện vọng chỉ thi tốt nghiệp, chúng tôi xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập đơn giản hơn”.

Trường THPT Lê Quý Đôn duy trì song song hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến trong những giờ chính khóa.

Việc tranh thủ thời gian để dạy học, ôn tập kiến thức cho học sinh cũng được Trường THPT Lê Quý Đôn thực hiện bằng cách duy trì song song hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến trong những giờ chính khóa. Vì thế, những học sinh có yếu tố dịch tễ không thể đến trường vẫn đảm bảo được kiến thức và không bị gián đoạn việc học. Ngoài ra, thông qua các phần mềm trực tuyến, giáo viên bộ môn còn tổ chức ôn tập kiến thức miễn phí, luyện tập cho học sinh.

Vượt lên những khó khăn, trở ngại về dịch bệnh, hiện nay, Trường THPT Kỳ Anh (thị xã Kỳ Anh) đã tiến hành ôn tập kiến thức cho 615 học sinh lớp 12. Bên cạnh đó, trường cũng tranh thủ thời gian học trực tiếp để giảng dạy, giúp học sinh hoàn thành chương trình một cách hiệu quả.

Tranh thủ tối đa thời gian dạy học trực tiếp, các trường linh động việc dạy học và ôn tập cho học sinh.

"So với những khóa trước, học sinh khóa này của trường thiệt thòi hơn khi thời gian học trực tiếp không nhiều do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thế nên, trường đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp dạy học, ôn luyện, hướng dẫn các em tự học. Ngoài các lần thi thử trực tuyến do Sở GD&ĐT tổ chức, trường cũng đã 2 lần kết hợp đề liên trường để tổ chức thi thử trực tuyến, giúp các em có dịp cọ xát, làm quen với hình thức thi và đánh giá năng lực thực tế để điều chỉnh việc dạy học phù hợp.

Từ kết quả lần thi liên trường đầu tiên với tỷ lệ tốt nghiệp 79,96%, đội ngũ giáo viên và học sinh lớp 12 đã kịp thời điều chỉnh lại nội dung, kế hoạch dạy học. Theo đó, lần thi thử thứ 2 kết quả đã tăng lên 83,3%. Việc đánh giá thực chất năng lực học tập thông qua kết quả thi chính là yếu tố để thúc đẩy học sinh cố gắng hơn nữa trong học tập, ôn luyện", cô Lê Thị Tú Anh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Anh thông tin.

Học sinh Trường THPT Kỳ Anh còn tổ chức các nhóm nhỏ cùng khối thi để cùng nhau trao đổi kiến thức.

Em Trần Văn Thắng - học sinh lớp 12A3 Trường THPT Kỳ Anh chia sẻ: “Từ kết quả các lần thi thử, em cũng đã tự nhìn nhận lại năng lực và những phần thiếu hụt về kiến thức để bổ sung, điều chỉnh. Ngoài phát huy tinh thần tự học, chúng em còn tổ chức các nhóm nhỏ cùng khối thi để cùng nhau trao đổi kiến thức, chia sẻ các bài tập, các dạng đề”.

Nỗ lực dạy học, ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 12 cũng được Trường THPT Hương Khê thực hiện bằng cách thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của ngành trong việc linh hoạt kế hoạch dạy học, vừa đảm bảo kiến thức cốt lõi vừa lồng ghép ôn tập cho học sinh.

“Thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc ôn tập kiến thức trực tiếp cho các em chưa thể triển khai, vì thế, chúng tôi đã phát huy lợi thế của công nghệ thông tin để hướng dẫn ôn tập, giao bài cho các em và hướng dẫn các em xem lại các bài giảng. Vì thế, đến nay, việc dạy học, ôn tập cho 587 học sinh lớp 12 của trường chưa từng bị gián đoạn”, thầy Phan Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê chia sẻ.

Tranh thủ tối đa thời gian dạy học trực tiếp, vận dụng linh hoạt kế hoạch dạy học, đặc biệt là triển khai các hình thức ôn tập trực tuyến cho học sinh, đến nay, học sinh lớp 12 ở các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh đang bước vào phần cuối của chương trình chính khóa. Giai đoạn 2 của việc ôn tập là nâng cao và phân hóa học sinh cũng đang được các trường bắt đầu triển khai, giúp học sinh chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Thời gian qua, các trường THPT trên toàn tình đã triển khai hiệu quả chỉ đạo của ngành về việc linh hoạt kế hoạch dạy học. Ngoài các hoạt động thi thử cấp trường và liên trường, Sở GD&ĐT cũng đã tiến hành các đợt thi thử toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến cho từng môn, các câu hỏi dựa trên cơ sở cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2021. Dự kiến, đến cuối tháng 3, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức đợt thi thử trực tiếp cho học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh để tiếp tục giúp học sinh tự đánh giá năng lực. Hình thức thi sẽ được tổ chức như một kỳ thi chính thức. Thầy Trần Hậu Tú - Trưởng phòng Giáo dục phổ thông Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Anh Thư