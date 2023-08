Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình đổi mới giáo dục

Năm học 2023-2024, Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh xác định là năm học bứt phá, đi vào chiều sâu của đổi mới giáo dục.

Sáng 18/8, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Hà Tĩnh hiện có 668 trường mầm non và phổ thông với 640 trường công lập, 28 trường ngoài công lập với tổng số hơn 362.000 giáo viên, học sinh.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, năm học 2022 - 2023, Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Nhung Quyên trình bày báo cáo.

Ngành đã tích cực tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhà giáo của các cơ sở giáo dục. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng. Tỷ lệ giáo viên/lớp ở các bậc học đảm bảo để thực hiện đầy đủ các môn học và hoạt động giáo dục ở các khối lớp theo chương trình GDPT 2018.

Ngành cũng đã thu hút có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Theo đó, với hàng trăm tỷ đồng từ các nguồn dự án, xây dựng NTM, nguồn đối ứng của các địa phương, nguồn xã hội hóa … cơ sở vật chất trường học tiếp tục được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học và các hoạt động giáo dục. Đến cuối tháng 6/2023, toàn tỉnh có 495/639 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 77,46%).

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Duy Đức: "Việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị áp dụng các mô hình mới, hiện đại vào dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, kỹ năng sống cho học sinh trên địa bàn".

Năm học vừa qua, ngành cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, các trường mầm non đã nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Ở bậc phổ thông, các trường học đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh; ứng dụng CNTT vào dạy học; tăng cường thực hành, thí nghiệm; tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của các em; thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chất lượng giáo dục đại trà được cải thiện, chất lượng mũi nhọn ngày càng được củng cố. Hà Tĩnh vẫn tiếp tục là một trong những tỉnh dẫn đầu về tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt, em Đinh Cao Sơn (lớp 12 Hóa - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) xuất sắc giành HCV Olympic quốc tế môn Hóa học. Ngành cũng đã tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT một cách an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến làm rõ những hạn chế trong năm học vừa qua, đồng thời đề xuất giải pháp để triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà ngành giáo dục Hà Tĩnh đạt được trong năm học vừa qua.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ quản lý, nhân viên, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục tại địa phương; nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học; tập trung xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; thực hiện nghiêm túc phương châm “Học thật, thi thật, nhân tài thật”.

Duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn; nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018. Tăng cường công tác xã hội hoá huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, ngành giáo dục Hà Tĩnh có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 3 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu; 11 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 6 tập thể và 23 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể...

... và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 11 tập thể.

Anh Thư