Hà Tĩnh xây dựng kịch bản tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, đúng quy chế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan chuẩn bị kỹ các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Sáng nay (22/6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) rà soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức kỳ thi.

Tổ chức đợt 2 cho thí sinh F0, F1, F2 và vùng phong tỏa

Năm nay, toàn tỉnh có hơn 17.300 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó có hơn 4.500 thí sinh dự thi chỉ để thi tốt nghiệp.

Qua rà soát, đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh có 1 thí sinh F0, 73 F1, hơn 100 F2 và gần 400 thí sinh trong vùng phong tỏa.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Quốc Anh báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, để đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ coi thi trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kỳ thi sẽ được tổ chức 2 đợt.

Theo đó, kỳ thi chính thức vẫn giữ nguyên kế hoạch và sẽ được tổ chức vào các ngày 7 và 8/7/2021; đợt 2 tổ chức cho các thí sinh diện F0, F1, F2 và trong vùng bị phong tỏa.

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh Nguyễn Hữu Thiên: Công an tỉnh đã chủ động kế hoạch bố trí lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong quá trình kỳ thi diễn ra

Để chuẩn an toàn cho kỳ thi, Hà Tĩnh đã chuẩn bị 35 điểm thi chính thức và một số điểm thi dự phòng. Mỗi điểm thi sẽ bố trí 2 đến 4 phòng thi dự phòng cho các thí sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở…

Đến thời điểm này, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo và kiểm tra công tác ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 12 qua hình thức trực tuyến. Đồng thời, chỉ đạo các trường - nơi đặt điểm thi rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, tủ đựng bài thi, đề thi, hệ thống camera giám sát, phương án chuẩn bị đội ngũ cán bộ coi thi, thanh tra…

Phó Giám đốc Sở y tế Nguyễn Lương Tâm: Ngành đã có các phương án điều động lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và thí sinh tại các điểm thi.

Việc tổ chức thi cho các thí sinh có yếu tố dịch tễ sẽ căn cứ vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, thời gian cách ly và việc dở bỏ các vùng phong tỏa.

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Sở GD&ĐT đề xuất một số ý kiến trong việc xét nghiệm Covid-19 cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm coi thi, chấm thi; tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi.

Phó Chánh thanh tra tỉnh Lê Toàn Thắng: Lực lượng thanh tra của ngành và Sở GD&ĐT đã phối hợp tổ chức tập huấn, triển khai công tác kiểm tra, thanh tra ở các khâu tổ chức kỳ thi

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo đã bàn các giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự, công tác phòng dịch Covid-19; công tác tuyên truyền các chủ trương, quy định về kỳ thi…

Xây dựng kịch bản tổ chức kỳ thi an toàn

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi bám sát nhiệm vụ, chủ động kế hoạch, điều kiện để kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo toàn phòng chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Căn cứ vào tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, nắm bắt, rà soát, xây dựng kịch bản chi tiết để tổ chức kỳ thi. Tăng cường sự vào cuộc của các nhà trường, chính quyền địa phương trong rà soát, theo dõi tình hình sức khỏe của thí sinh tại địa bàn cư trú, nắm số thí sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2 theo từng thời điểm để có báo cáo kịp thời.

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, thanh tra, kiểm tra đối với công tác chuẩn bị trước thi, trong kỳ thi và quá trình chấm thi. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến cán bộ coi thi và thí sinh về những quy định trong quy chế tổ chức kỳ thi.

Thúy Ngọc