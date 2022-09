Học sinh Hà Tĩnh háo hức chờ mong ngày khai giảng

Cùng với các địa phương trên cả nước, hàng trăm ngàn giáo viên và HS Hà Tĩnh đang háo hức chờ mong lễ khai giảng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp vào sáng mai (5/9).

Đến thời điểm này, ở các trường học, khuôn viên trường lớp đã được vệ sinh sạch sẽ, bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp trong từng lớp học, các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng đang được chuẩn bị chu đáo.

Học sinh Trường THPT Nghèn (Can Lộc) treo cờ chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Em Nguyễn Thị Duyên - HS Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Đây là năm cuối cấp nên em có nhiều áp lực và căng thẳng. Tuy nhiên, những ngày này, trong niềm vui tựu trường, trong không khí háo hức chuẩn bị cho năm học mới, em thấy mình như được tiếp thêm năng lượng tích cực, tự tin bước vào năm học cuối của thời HS để thực hiện những mục tiêu, dự định cho tương lai”.

Sau tuần làm quen, học sinh lớp 1 ở Hà Tĩnh hòa nhập với môi trường mới.

Sau tuần thực hiện các hoạt động làm quen với bạn bè, thầy cô giáo, HS lớp 1 không còn bỡ ngỡ với môi trường mới. Các em đã hòa vào những hoạt động học tập sôi động, hấp dẫn cùng bạn bè, thầy cô mới để mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Chị Nguyễn Thị Tâm - phụ huynh ở phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Lần đầu tiên đưa con vào lớp 1, tôi không khỏi hồi hộp và lo lắng. Thế nhưng, sau những ngày tựu trường, qua các buổi tập dượt cho lễ khai giảng, con đã dần quen với môi trường mới. Qua những câu chuyện kể của con sau mỗi buổi đến trường, tôi thấy yên tâm hơn và cũng vui lây với niềm vui của con trẻ. Giờ đây mẹ con tôi đang cùng nhau chuẩn bị chu đáo nhất để đón lễ khai trường”.

Không khí chuẩn bị cho lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh).

Tại các trường mầm non, các cô giáo đang hối hả chạy đua với thời gian để hoàn thành việc trang trí trường lớp. Dưới bàn tay khéo léo của các cô, những mảng tường, góc lớp, những vỏ lon bia, hộp giấy hay vật dụng thiên nhiên bỗng trở nên sống động. Gầm cầu thang, góc hành lang cũng biến thành những không gian vui chơi hấp dẫn trẻ thơ.

Dưới bàn tay khéo léo của các cô giáo, những vỏ lon bia, hộp giấy hay vật dụng thiên nhiên trở nên sống động.

“Việc làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí trường lớp đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động chuẩn bị cho ngày khai trường của giáo viên mầm non. Bận rộn, vất vả nhưng quyết tâm xây dựng một môi trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp, tạo điều kiện cho trẻ học tập, vui chơi đã giúp chúng tôi có thêm động lực. Nhìn những lớp học được trang trí khang trang, rực rỡ sắc màu, chúng tôi cùng háo hức chờ mong tiếng trống khai trường”, cô Bùi Thị Hương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Lộc (Can Lộc) cho hay.

Giáo viên Trường Mầm non Quang Lộc (Can Lộc) đã hoàn thành việc trang trí lớp học.

Chung tay, tiếp sức cho ngành giáo dục bước vào năm học mới là sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn xã hội trong việc huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường lớp. Dẫu còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng sự học vẫn luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hàng đầu.

Theo đó, hàng trăm tỷ đồng từ các nguồn ngân sách, xã hội hóa, các dự án… đã làm nên những công trình nhà học kiên cố và nhiều hạng mục khác để phục vụ cho các hoạt động giáo dục thể chất, kỹ năng, giúp HS phát triển toàn diện. Khoảng cách giáo dục giữa các vùng, miền ngày càng được thu hẹp đáng kể, tạo sự bình đẳng cho HS trong việc tiếp cận giáo dục một cách tốt nhất.

Với nguồn kinh phí hơn 13 tỷ đồng, điểm Trường Mầm non Thạch Lạc (Thạch Hà) được đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Bước vào năm học mới, nỗi lo của các trường học trong việc tìm lời giải cho bài toán thừa, thiếu giáo viên cũng được tỉnh quan tâm, chia sẻ. Từ các chủ trương tuyển dụng mới, điều động, biệt phái giáo viên ở cả 3 cấp học từ nơi thừa đến nơi thiếu, nơi thiếu ít đến nơi thiếu nhiều đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành giáo dục trong việc triển khai nhiệm vụ dạy học, đặc biệt là việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Giáo viên, học sinh Trường THCS Tân Vịnh (Lộc Hà) chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Năm học mới sắp bắt đầu. Với sự quan tâm của toàn xã hội, sự chuẩn bị chu đáo của các nhà trường trong thực hiện các kế hoạch, chủ đề, mục tiêu năm học, hơn 350 nghìn HS, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã và đang sẵn sàng chào đón năm học mới với quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần tô thắm trang sử vàng truyền thống trên vùng quê hiếu học.

Thực hiện chủ đề năm học mới: “Linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn, giữ vững chất lượng giáo dục”, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo các trường học tiếp tục huy động các nguồn lực củng cố cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học; thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các bậc học. Cùng đó, tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng toàn diện ở các cấp học; đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học an toàn, trường học hạnh phúc, hướng đến một môi trường thân thiện, văn minh gắn với đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Anh Thư