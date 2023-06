Hơn 17.200 thí sinh Hà Tĩnh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Chiều nay (27/6), hơn 17.200 thí sinh Hà Tĩnh đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã có mặt tại 35 điểm thi để xem số phòng, số báo danh, thực hiện các thủ tục dự thi.

Tại 35 điểm thi, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã bố trí 751 phòng thi chính thức, 106 phòng chờ, điều động hơn 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Trong ảnh: Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Vũ Quang để xem số phòng, số báo danh, thực hiện các thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

Năm nay, điểm thi Trường THPT Vũ Quang có 298 thí sinh dự thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các trường THPT nơi được lựa chọn làm hội đồng thi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường thi, vấn đề đảm bảo sức khỏe cho thí sinh được chuẩn bị chu đáo. Trong ảnh: Giám thị điểm thi Trường THPT Kỳ Anh (huyện Kỳ Anh) hỗ trợ các thí sinh rà soát các thủ tục dự thi.

Các sở, ban, ngành liên quan bố trí đầy đủ lực lượng vòng trong, vòng ngoài để bảo vệ đề thi, bài thi 24/24h, giữ gìn an ninh trật tự trong các buổi thi, đồng thời tăng cường phân luồng giao thông tại các điểm thi; chuẩn bị phương tiện vận chuyển đề thi, bài thi, phục vụ giáo viên coi thi. Trong ảnh: Thí sinh xem số báo danh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (huyện Lộc Hà).

Ngành y tế tập trung cao cho công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên coi thi và thí sinh. Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng đã phân công cắm chốt tại mỗi điểm thi. Trong ảnh: Thí sinh điểm thi THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà) nghe giám thị phổ biến quy chế thi.

Năm nay, điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có 404 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT với 19 phòng thi. Trong ảnh: Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi xem kỹ giấy báo dự thi. Khác với mọi năm, năm nay giấy báo dự thi được phát cho mỗi thí sinh ghi rõ đầy đủ thông tin và dán ảnh thí sinh có dấu xác nhận của nhà trường .

Ngày mai (28/6), các thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên. Buổi sáng, 7h35", thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Trong ảnh: Các thí sinh xem số báo danh, phòng thi tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh).

Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 14h30", thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút. Trong ảnh: Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng hoàn tất các thủ tục dự thi.

Nhóm P.V