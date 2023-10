Hướng dẫn chi tiết các khoản thu năm học 2023 - 2024 ở Hà Tĩnh

Các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024 được căn cứ theo Nghị quyết số 107/2023/NQ-HĐND tỉnh.

Việc dạy thêm, học thêm đối với học sinh THPT không chuyên và giáo dục thường xuyên mỗi tiết tối đa 9.000 đồng.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành Hướng dẫn chi tiết các khoản thu trong năm học 2023 - 2024. Theo đó, các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục của các cơ sở công lập như sau:

Các khoản thu dạy môn tự chọn (môn ngoại ngữ) ở lớp 1, 2 mức tối đa 7.000 đồng/1 tiết (mỗi năm học 70 tiết); bậc THPT và giáo dục thường xuyên, mức tối đa 8.500 đồng/tiết (mỗi năm học 105 tiết).

Về dạy thêm, học thêm: Học sinh THCS mỗi tiết tối đa 7.000 đồng (mỗi tuần không quá 3 buổi, mỗi buổi không quá 3 tiết); bậc THPT không chuyên và giáo dục thường xuyên, mỗi tiết tối đa 9.000 đồng, THPT chuyên tối đa mỗi tiết 12.000 đồng (mỗi tuần không quá 5 buổi, mỗi buổi không quá 3 tiết).

Khoản thu thi thử tuyển sinh vào lớp 10 và thi thử tốt nghiệp THPT mỗi học sinh 50.000 đồng/1 môn thi.

Hướng dẫn cũng nói rõ về việc tổ chức thực hiện bán trú tại các nhà trường. Cụ thể: nấu ăn và chăm sóc buổi trưa trẻ bán trú bậc mầm non 220.000 đồng/trẻ/tháng; bậc tiểu học 230.000/trẻ/tháng. Mua sắm dụng cụ bán trú ở bậc mầm non và tiểu học 230.000/cháu/năm.

Việc nấu ăn và chăm sóc buổi trưa trẻ bán trú bậc mầm non tối đa 220.000 đồng/trẻ/tháng.

Thu để thực hiện dạy ngoại ngữ tăng cường không quá 2 tiết/tuần đối với trẻ mầm non và không quá 3 tiết/tuần đối với THCS, THPT. Trong đó, giáo viên là người Việt Nam, mức thu tối đa ở các bậc học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) là: 10.000 đồng /học sinh/tiết dạy; giáo viên là người nước ngoài, mức thu tối đa bậc mầm non, tiểu học là: 20.000 đồng/học sinh/tiết dạy; bậc THCS, THPT là 25.000 đồng/học sinh/ tiết dạy.

Đối với giấy kiểm tra, phiếu học tập: lớp 1, 2 tối đa 30.000 đồng/học sinh/năm học; lớp 3 là 40.000 đồng; lớp 4, 5 là 50.000 đồng; học sinh THCS 100.000 đồng; THPT 120.000 đồng/học sinh/năm học.

Ngoài ra, các khoản thu dịch vụ phục vụ học sinh như: nước uống 8.000 đồng/ học sinh/ tháng; sổ liên lạc điện tử, sổ theo dõi (trẻ mầm non 40.000 đồng/học sinh/năm học; học sinh phổ thông 60.000 đồng/học sinh/năm học).

Việc thu, chi phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch theo quy định.

Hướng dẫn của Sở GD&ĐT cũng nói rõ: Các dịch vụ quy định là dịch vụ trực tiếp phục vụ học sinh, tự nguyện theo nhu cầu học sinh và phụ huynh, học sinh không có nhu cầu không cần tham gia. Mức thu quy định nói trên là mức thu tối đa, mức thu cụ thể tại các trường do cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh thỏa thuận trên cơ sở chất lượng dịch vụ, dự toán chi phí hợp lý thực hiện dịch vụ, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và từng cấp học.

