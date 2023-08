Linh hoạt, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục ở Can Lộc

Năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tiếp tục thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng trường học hạnh phúc...

Sáng 24/8, UBND huyện Can Lộc tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Can Lộc cùng tham dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm học 2022 - 2023, toàn huyện có 56 trường mầm non và phổ thông với hơn 36.000 cán bộ, giáo viên, học sinh các cấp học. Ở bậc mầm non, các trường đảm bảo đủ điều kiện an toàn cho trẻ; có 98,7% trẻ đạt yêu cầu ở các lĩnh vực phát triển giáo dục; 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành giáo dục mầm non. Chất lượng giáo dục toàn diện bậc tiểu học được duy trì vững chắc và nâng cao, các nhà trường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng trường học theo hướng kiên cố, hiện đại, thân thiện…

Toàn huyện có 98,72% học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, điểm bình quân tuyển sinh vào lớp 10 ở cả 3 môn học đều tăng. Kết quả chất lượng học sinh giỏi các môn văn hóa tiếp tục đạt xuất sắc với 94 học sinh các môn văn hóa lớp 9. Chất lượng đại trà ở bậc THPT có nhiều kết quả tốt, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,92%.

Năm học 2022 - 2023, Phòng GD&ĐT Can Lộc được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 17/7 tiêu chí loại tốt, trong đó có 12 tiêu chí xếp loại xuất sắc, phòng được đề nghị Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong: Thời gian qua, Can Lộc đặc biệt quan tâm đầu tư nguồn lực, xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho các hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Với chủ đề: “Linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện các giải pháp đồng bộ để triển khai có hiệu quả, xây dựng trường học hạnh phúc”, năm học 2023 - 2024, huyện Can Lộc tập trung vào 16 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp trong dạy, học và quản lý giáo dục.

Thầy Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh: Thời gian tới, Can Lộc cần tiếp tục đánh giá lại chất lượng giáo dục, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn, khơi dậy tiềm năng của giáo viên, học sinh...

Ghi nhận những kết quả đạt được, tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và giấy khen của Sở GD&ĐT, huyện Can Lộc.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống trao tặng bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Anh trao tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các cá nhân.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Anh Thư