Nữ sinh Hà Tĩnh giành học bổng 7,3 tỷ đồng trường top đầu thế giới

Học bổng toàn phần trị giá 7,3 tỷ đồng của Đại học Stanford (Mỹ) với Nguyễn Hà Vi, cựu học sinh K23 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là phần thưởng xứng đáng trên hành trình nỗ lực chinh phục giấc mơ du học.

Nghị lực chinh phục ước mơ

Nguyễn Hà Vi (2002) sinh ra và lớn lên ở phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh. Bố mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi 2 anh em ăn học nên Hà Vi đã sớm tự lập và định hướng con đường tương lai cho mình.

Hà Vi, nữ sinh Hà Tĩnh vừa được học bổng toàn phần của Đại học Stanford (Mỹ) - một trong những trường top đầu của thế giới

Nuôi ước mơ du học từ năm lớp 11, nhưng khởi đầu của cô nữ sinh không suôn sẻ khi em không nhận được kết quả như mong muốn. Sau nỗi buồn và những giọt nước mắt của lần thất bại đầu tiên, Hà Vi nghiêm túc tự nhìn nhận lại bản thân và em đã quyết tâm đứng lên từ trong thất bại để tiếp tục tìm kiếm cơ hội.

Kết thúc 12 năm đèn sách khi ước mơ vẫn chưa thành hiện thực, Hà Vi quyết định hy sinh thêm một năm để làm lại từ đầu.

Hà Vi chia sẻ: “Suốt 3 năm kể từ lần thất bại đầu tiên khi đang học lớp 11 (năm 2018) đến năm 2020, em đã nhận được hơn 20 lá thư từ chối của nhiều trường, nhiều tổ chức khác nhau. Từng đối mặt với những ánh mắt hoài nghi, với những lời khuyên từ bỏ, nhưng em không nản lòng. Em đã vượt qua tất cả với hành trang là sự quyết tâm và tình yêu thương, sự động viên của mẹ để làm lại từ đầu”.

Đằng sau nụ cười rạng rỡ của cô gái là nỗ lực vượt bậc để vượt qua khó khăn, thử thách

Trong suy nghĩ của Hà Vi, mẹ như một “chiếc ô” che cho em mỗi lần giông bão. Vì em đã luôn may mắn được yêu thương như vậy, nên em muốn làm “chiếc ô” cho những mảnh đời khó khăn, kém may mắn hơn mình. Đó cũng là lý do để một thí sinh tự do như em trở thành một tình nguyện viên, thực tập sinh tích cực hỗ trợ nghiên cứu tại các tổ chức giáo dục, tâm lý tại Việt Nam và nước ngoài. Và đó cũng là cách để em rèn luyện các kỹ năng mềm.

Kết quả đáng tự hào

Học bổng toàn phần của Đại học Stanford, một trong những trường đại học danh giá hàng đầu thế giới với trị giá 7,3 tỷ đồng đến với Hà Vi thật bất ngờ.

Đại học Stanford (Mỹ) - ngôi trường danh giá nằm trong top đầu của thế giới là niềm mơ ước của nhiều du học sinh (Ảnh: Internet)

Em chia sẻ: “Nhận được thư mời từ Stanford, em không tin được. Là ứng viên nộp đơn, rất ít người nghĩ mình sẽ được nhận vào ngôi trường danh giá này, và em cũng thế. Khi nộp đơn, em cũng không quá chú trọng đến các trường thứ hạng bởi em nghĩ, quan trọng là sự phù hợp, khả năng hòa nhập của bản thân. Hôm nhận được email vào đầu tháng 3, em chỉ nghĩ là thư nhà trường yêu cầu nộp thêm tài liệu, nên em không mở, bởi theo như trước đây các trường sẽ bắt đầu thông báo kết quả vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4. Mãi đến mấy hôm sau mở ra em mới biết đó là thư thông báo được nhận vào trường”.

Cũng theo kinh nghiệm của Hà Vi, bộ hồ sơ du học đạt yêu cầu là bộ hồ sơ có tính thống nhất về mọi thứ. Việc làm hồ sơ cũng giống như mình tóm tắt một cách ngắn gọn câu chuyện đời mình. Chính vì thế, từ bài luận đến hoạt động ngoại khoá, học thuật, hay những tài liệu bổ sung gửi thêm cho trường, Hà Vi luôn gửi gắm thông điệp về tình yêu thương và sự chia sẻ yêu thương đến với những người xung quanh.

Quan niệm sống của Hà Vi là cho đi để nhận lấy, đó cũng là cách để em lan tỏa yêu thương đến mọi người

Cô Nguyễn Thị Thương Huyền, giáo viên chủ nhiệm cũ của Hà Vi (lớp chuyên Anh 1, K23) cho biết: “Ngoài nỗ lực trong học tập, điều khác biệt nhất ở Hà Vi là sự ấm áp mà em mang lại cho những người xung quanh. Hà Vi luôn muốn lan tỏa sự yêu thương, thể hiện tình cảm của mình bằng những lời hỏi thăm động viên đúng lúc, hay những món quà nho nhỏ làm bằng tay như dây buộc tóc, hình dán, thiệp... gửi đến mọi người. Có lẽ chính những giá trị nhân văn trong những hành động và suy nghĩ của em là một trong những điều làm nên sức nặng cho hồ sơ du học".

Đi qua những thử thách gian nan, Hà Vi đã rút ra bài học kinh nghiệm quý giá. Để đi đến thành công với mỗi người không chỉ là những nỗ lực miệt mài trên lớp, ở lò luyện thi hay những đêm ôn bài không ngủ. Mà điều quan trọng còn phải học cách yêu những điều giản dị xung quanh, yêu thương mọi người, tôn trọng sự khác biệt; học cách vượt qua những thất bại, khủng hoảng… để tự mình trưởng thành hơn.

Sau lá thư báo tin vui của Đại học Stanford, Hà Vi vẫn tiếp tục chờ tin tức từ các trường khác, bởi trong đợt “săn” học bổng vừa qua em nộp hồ sơ 23 trường. Dù lựa chọn ngôi trường nào Hà Vi vẫn tiếp tục nuôi ước mơ tìm hiểu chuyên sâu về các chính sách, những mô hình giáo dục mới, hiện đại. Và em cũng đã và đang bắt đầu những bước đi đầu tiên trong việc thực hiện ước mơ bằng cách tiếp cận các dự liên quan đến vấn đề giáo dục trong và ngoài nước.

4 gương mặt vào chung kết Olympia 2020 Thu Hằng, Quốc Anh, Tuấn Kiệt, Dũng Trí là 4 nhà leo núi xuất sắc sẽ tranh tài trong trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia 2020” diễn ra vào sáng 20/9 tới.

Nữ sinh Hà Tĩnh giành thủ khoa chuyên Anh “trường bộ” Thi vào THPT Chuyên - Đại học Vinh (còn gọi là trường bộ) như một cuộc thử sức, Nguyễn Yến Ngọc - học sinh Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) bất ngờ vượt qua 474 thí sinh, giành thủ khoa môn Tiếng Anh.

Thúy Ngọc