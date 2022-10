Sôi nổi hoạt động giao lưu dinh dưỡng trẻ thơ ở các trường mầm non

Những ngày qua, hoạt động giao lưu dinh dưỡng trẻ thơ đã trở thành sân chơi bổ ích, thu hút hàng ngàn giáo viên, phụ huynh bậc học mầm non ở Hà Tĩnh tham gia. Đây là cơ hội để các nhà trường, gia đình tăng cường phối hợp trong công tác chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ.

Hoạt động giao lưu dinh dưỡng trẻ thơ đã trở thành sân chơi bổ ích thu hút hàng ngàn giáo viên, phụ huynh bậc học mầm non ở Hà Tĩnh. Ảnh chụp tại buổi giao lưu của huyện Thạch Hà.

“Với mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh trong công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ em trong độ tuổi mầm non, hướng tới đạt mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thừa cân, béo phì, Sở GD&ĐT đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động giao lưu dinh dưỡng trẻ thơ cấp tỉnh năm học 2022-2023. Đây cũng là một trong những nội dung thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” và hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)”, cô Nguyễn Thị Diệu Thúy - Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết.

Theo tinh thần chỉ đạo, hoạt động giao lưu này được tổ chức dựa trên tinh thần tự nguyện của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên, nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề dinh dưỡng trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ nên hoạt động giao lưu đã được các trường hưởng ứng tích cực.

Giao lưu dinh dưỡng trẻ thơ được huyện Can Lộc tổ chức quy mô trên toàn huyện

Tại huyện Can Lộc - một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh thực hiện kế hoạch, cuộc giao lưu đã diễn ra với quy mô lớn, có sự tham gia của 18 trường mầm non trên địa bàn. Tham gia buổi giao lưu, các đội đã thực hiện 2 phần nội dung, tuyên truyền về kiến thức dinh dưỡng cho trẻ mầm non và thực hành xây dựng chế biến bữa ăn cho trẻ. Ở phần thực hành, trong thời gian gần 2 giờ đồng hồ, từ số tiền 500.000 đồng các đội phải chế biến 15 suất ăn cho trẻ (số tiền 14.000 đồng/ suất) và 1 bữa cơm gia đình 10 suất ăn cho ba thế hệ, đảm bảo chất dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm vừa mang tính thẩm mỹ…

Ở phần tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hoá, các đội đã xây dựng nên những tiểu phẩm có chất lượng. Qua đó chuyển tải nhiều thông điệp ý nghĩa, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm xử lý các tình huống trong chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, chế độ dinh dưỡng cho trẻ phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ.

Giao lưu dinh dưỡng cũng là cơ hội để cán bộ, giáo viên, cô nuôi các trường mầm non kết nối trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức ăn bán trú.

Cô Nguyễn Thị Hường - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Can Lộc cho biết: “Cuộc giao lưu là cơ hội để các trường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức bữa ăn cho học sinh mầm non và cũng là dịp để các cán bộ, giáo viên, phụ huynh thể hiện kỹ năng, hiểu biết của mình về chế độ dinh dưỡng cho trẻ”.

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, việc tổ chức các sân chơi trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ có quy mô lớn không thể thực hiện, do vậy chương trình này là sân chơi bổ ích, hấp dẫn đối với các trường mầm non trên địa bàn. Đến với cuộc giao lưu, trước đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên, cô nuôi của các trường mầm non ở huyện Thạch Hà cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo.

Giáo viên mầm non Thạch Hà thuyết trình về ý nghĩa bữa ăn.

Cô Dương Thị Sỹ - giáo viên Trường Mầm non Thạch Tiến (Thạch Hà) chia sẻ: “Chăm sóc, nuôi dạy trẻ đã trở thành kỹ năng, thành hoạt động thường ngày của mỗi giáo viên, nhưng để chuẩn bị cho cuộc thi, chúng tôi cũng đã đầu tư nhiều công sức và tâm huyết. Qua các công đoạn tập luyện, tôi cũng hiểu thêm rằng ngoài việc chú trọng chế biến món ăn đảm bảo chế độ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm thì việc trang trí mâm cơm đẹp mắt, hấp dẫn cũng là cách để trẻ có cảm giác yêu thích từng bữa ăn, cố gắng ăn hết khẩu phần của mình”.

Bằng hình thức chia theo cụm, quá trình tham gia giao lưu dinh dưỡng của hơn 20 trường mầm non ở Thạch Hà đã tạo được sự gắn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau.

“Từ những phần thi, cuộc giao lưu đã tạo cơ hội cho các trường nâng cao tay nghề và sự điều hành, chỉ đạo về việc tổ chức ăn bán trú cho trẻ. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng cho phụ huynh, cộng đồng về tầm quan trọng của việc chăm sóc, đảm bảo bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ mầm non”, cô Nguyễn Thị Yến - Hiệu trưởng Trường Mầm non 1 thị trấn Thạch Hà cho biết.

Mâm cơm của Trường Mầm non Sơn Trung được trang trí đẹp mắt, hấp dẫn.

Tại huyện Hương Sơn, việc tổ chức giao lưu dinh dưỡng được lựa chọn theo hình thức 5 trường đại diện cho 5 cụm ở từng vùng với sự tham gia của đông đảo phụ huynh, giáo viên mầm non trên toàn huyện. Sự đầu tư công phu ở các nội dung hoạt cảnh trong phần thi tuyên truyền, và những món ăn đặc trưng của từng đơn vị cũng như quá trình chế biến, trình bày là yếu tố để mang lại thành công của cuộc giao lưu.

Chị Nguyễn Thị Hoa - phụ huynh Trường Mầm non thị trấn Phố Châu cho biết: “Theo dõi cuộc giao lưu qua 2 phần thực hành và tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, tôi và các phụ huynh đã hiểu thêm về quy trình chế biến bữa cơm cho con ở trường, đồng thời cũng tích lũy thêm nhiều những kiến thức bổ ích để có thể áp dụng trong quá trình chế biến các món ăn cho con khi ở nhà”.

Thông qua các hoạt cảnh, các kiến thức về dinh dưỡng trẻ thơ được tuyên truyền một cách nhẹ nhàng, dễ nhớ. (Ảnh: Tiểu phẩm Ngọc Hoàng vi hành của Trường Mầm non Sơn Tiến tham gia buổi giao lưu).

Theo đánh giá ban đầu của Phòng Giáo dục mầm non - Sở GD&ĐT, hoạt động giao lưu dinh dưỡng được tổ chức đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng và khoa học. Đây cũng là sân chơi bổ ích để cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức bữa ăn tại trường mầm non và tại gia đình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động giao lưu dinh dưỡng vẫn tiếp tục được triển khai ở các địa bàn còn lại nhằm lựa chọn những đội hình ưu tú tham dự giao lưu cấp tỉnh, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10.

