Tiếp nối truyền thống hiếu học, vươn lên chinh phục đỉnh cao trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh

Kính thưa quý vị đại biểu, Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến! Những năm học trước, ngày 5/9, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh nô nức tựu trường. Năm học này, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ khai giảng chỉ được tổ chức tại một điểm trường. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi tới cán bộ, giáo viên, các em học sinh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí, thưa các em! Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Do thiên tai, dịch bệnh nên việc giảng dạy và học tập bị gián đoạn; phần lớn các trường học trên địa bàn phải làm nơi cách ly tập trung cho công dân; điều kiện giảng dạy còn nhiều bất cập. Nhưng với sự chung tay của toàn xã hội, đóng góp công sức của các bậc phụ huynh, nỗ lực lớn của ngành giáo dục và đào tạo, công tác quản lý, điều hành của ngành tiếp tục có nhiều đổi mới. Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao. Phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đảm bảo chất lượng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dành kết quả nổi bật. Hệ thống trường ngoài công lập được quan tâm đầu tư. Quỹ hỗ trợ học sinh gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học bước đầu tạo sức lan tỏa rộng lớn, làm điểm tựa, niềm tin cho các em học sinh thắp sáng ước mơ, hoài bão. Đối với Trường THCS Lê Văn Thiêm, cán bộ, giáo viên và các em học sinh đã nỗ lực cao, dành kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Xin ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của ngành giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh, của Trường THCS Lê Văn Thiêm trong năm học qua. Tin tưởng trong năm học tới, thầy và trò trong toàn tỉnh sẽ gặt hái được những thành tích mới. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo. Thưa các em học sinh! Năm học 2021-2022, dự báo tình hình dịch Covid-19 còn tác động lớn tới công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Với quan điểm, không để dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học, tôi đề nghị: Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo: Trên cơ sở định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình hình thực tiễn của các địa phương, khảo sát kỹ về cơ sở vật chất, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, học sinh, phụ huynh để quyết định phương án giảng dạy hiệu quả nhất. Mục tiêu đặt ra, tất cả các em học sinh ở mọi vùng miền, mọi hoàn cảnh đều được hỗ trợ các giải pháp nâng cao kiến thức, hoàn thành chương trình học tập, đảm bảo sức khỏe. Tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông, tập trung các khối lớp đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn. Thực hiện kế hoạch, lộ trình nâng chuẩn, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu mới. Trong xu thế phát triển hiện nay, yêu cầu việc dạy chữ, rèn người, rèn nghề của đội ngũ giáo viên ngày càng cao. Các thầy cô giáo phải là những tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong cuộc sống và sinh hoạt để làm gương cho các em noi theo; luôn nâng cao bản lĩnh, thể hiện rõ trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt trong mỗi giờ lên lớp để khơi dậy niềm đam mê, hứng thú cho học sinh. Các nhà trường triển khai hiệu quả cho học sinh công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, khởi nghiệp, nhận thức về chuyển đổi số. Đề ra các giải pháp ổn định tâm lý, tư tưởng cho học sinh, sinh viên khi tình hình dịch bệnh kéo dài. Tăng cường phối hợp với gia đình và xã hội quản lý, hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp: Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục tổ chức phương thức dạy học theo các hình thức khoa học; chăm lo đến mọi đối tượng học sinh nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh con em các gia đình khó khăn, yếu thế; phấn đấu để không có học sinh, sinh viên nào do hoàn cảnh mà phải từ bỏ ước mơ, đánh mất cơ hội học tập, rèn luyện. Tiếp tục ưu tiên ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học. Quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên có môi trường giảng dạy thuận lợi nhất. Đối với các bậc phụ huynh: Việc thực hiện các giải pháp học tập cho con em trong tình hình dịch Covid-19 luôn có nguy cơ bùng phát như hiện nay, đặt ra cho chúng ta rất nhiều trở ngại, khó khăn. Lãnh đạo tỉnh hết sức thấu hiểu về áp lực của phụ huynh khi con em chưa thể đến trường phải tổ chức học trực tuyến. Riêng đối với cấp học mầm non, Tiểu học phải chờ diễn biến dịch mới quyết định hình thức học tập trong thời gian tới. Rất mong các bậc phụ huynh đồng hành cùng với nhà trường, động viên, nhắc nhở con em vượt khó, vươn lên; đồng thời thường xuyên phản ánh, góp ý để các cơ sở giáo dục triển khai tốt nhiệm vụ năm học. Đối với các em học sinh thân yêu: Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 hôm nay, được tổ chức tại ngôi trường mang tên Giáo sư, Tiến sỹ Toán học đầu tiên của Việt Nam. Mỗi chúng ta hãy thể hiện niềm tự hào khi được sinh ra, lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống văn hóa - cách mạng, hiếu học và học giỏi. Để tiếp nối truyền thống, mạch nguồn ham học, hay làm, vươn lên chinh phục đỉnh cao trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, các em phải có tầm nhìn rộng mở, có tư duy sáng tạo và năng lực tiếp cận cái mới, cái tiến bộ, tránh xa thói hư tật xấu, hình thành cho bản thân những thói quen tốt về văn hóa học đường, ứng xử nhân văn, hành động trách nhiệm, đáp lại sự tin yêu, kỳ vọng của toàn xã hội. Kính chúc quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh năm học mới với nhiều thành công mới. Xin trân trọng cảm ơn!