Trang bị kỹ năng phòng, chống cháy nổ cho trẻ mầm non ở Hương Sơn

Nhằm hạn chế thiết hại do cháy nổ gây ra, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa tổ chức tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng, chống cháy nổ cho giáo viên, học sinh mầm non trên địa bàn.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Hương Sơn vừa phối hợp với Ban giám hiệu Trường Mầm non Sơn Giang tổ chức buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho 119 cán bộ giáo viên và em học sinh.

Tại đây, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hương Sơn đã hướng dẫn cho các cháu 5 tuổi nhận biết được các dấu hiệu khi có đám cháy xảy ra, các nguyên nhân dẫn cháy và những thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Ngoài ra, các cháu còn được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản để thoát nạn, thoát hiểm đảm bảo an toàn cho bản thân khi có cháy, nổ xảy ra.

Ngoài phần học kỹ năng, cán bộ giáo viên và các em học sinh còn được nhận biết các phương tiện chữa cháy chuyên dụng và được trải nhiệm bổ ích khi được tập làm chú lính cứu hoả và tham gia thực hành cách phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Trung úy Phan Văn An - Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Hương Sơn cho rằng: Qua buổi tuyên truyền, cán bộ giáo viên và các em học sinh Trường Mầm non Sơn Giang được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về vị trí, tầm quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Qua đó, ứng dụng có hiệu quả trong công tác tự PCCC tại gia đình, trong nhà trường và ngoài xã hội, góp phần hạn chế rủi ro do cháy nổ gây ra.

Hữu Trung