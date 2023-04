Truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh tiểu học Can Lộc

Hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục cho trẻ em, tổ chức Room to Read đã lựa chọn, hỗ trợ cho các trường học khó khăn trên cả nước. Hà Tĩnh có 4 huyện gồm: Can Lộc, Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên được lựa chọn hỗ trợ thiết lập thư viện Room to Read. Tại Can Lộc, có 10 trường tiểu học được dự án hỗ trợ (bắt đầu từ năm 2017 và kéo dài 3 năm 8 tháng). Theo dự án, mỗi trường sẽ được hỗ trợ cơ sở vật chất như sách, tủ kệ, trang trí không gian với tổng mức hỗ trợ 100 triệu đồng/trường. Ngoài ra, các giáo viên sẽ được cán bộ của tổ chức tập huấn, trang bị những kiến thức để điều hành hoạt động thư viện theo mô hình Room to Read. Sau khi dự án hết hiệu lực, các trường tham gia phải kí cam kết tiếp tục duy trì, phát triển thư viện.