Tuyển dụng giáo viên ở Hà Tĩnh: 9 địa phương thiếu 209 chỉ tiêu tiểu học!

Thiếu ứng viên khối tiểu học, chất lượng ứng viên không cao dẫn đến kết quả tuyển dụng không đáp ứng nhu cầu là những khó khăn đặt ra trong việc tuyển dụng giáo viên năm học 2021 - 2022 tại Hà Tĩnh.

Trong đợt tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo vừa qua, toàn tỉnh chỉ tuyển được 552/770 chỉ tiêu, trong đó mầm non đã tuyển đủ 209 chỉ tiêu giáo viên; bậc THCS tuyển dụng được 38/47 chỉ tiêu; bậc tiểu học chỉ đạt 305/514 chỉ tiêu.

Đến thời điểm hiện tại, một số địa phương đã trao quyết định tuyển dụng cho các giáo viên. (Trong ảnh: Huyện Nghi Xuân trao quyết định cho giáo viên tiểu học).

Ông Cù Huy Cẩm - Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ Hà Tĩnh đánh giá: “Mặc dù quá trình tuyển dụng giáo viên diễn ra trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuy nhiên, các đơn vị đã chủ động công tác triển khai theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Quá trình tuyển dụng được thực hiện đảm bảo quy trình. Sau khi hoàn thành việc tuyển dụng, không xảy ra tình trạng phản ánh về những tiêu cực, sai sót trong quá trình triển khai. Đó cũng là thành công lớn trong việc thực hiện chủ trương của tỉnh”.

Toàn tỉnh chỉ có 4 địa phương hoàn thành chỉ tiêu tuyển giáo viên, đó là thị xã Kỳ Anh, Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê. 9 địa phương còn lại vẫn đang trong tình trạng thiếu chỉ tiêu giáo viên tiểu học, cụ thể là: Cẩm Xuyên 38/72, Nghi Xuân 17/69, Lộc Hà 8/24, Can Lộc 26/47, thị xã Hồng Lĩnh 4/17, huyện Kỳ Anh 54/83, Thạch Hà 45/64, thành phố Hà Tĩnh 19/33, Đức Thọ 6/17 chỉ tiêu.

Quá trình tuyển dụng giáo viên tại các địa phương được thực hiện đảm bảo quy trình (Ảnh: Thí sinh tham gia thi tuyển giáo viên tại huyện Kỳ Anh).

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thiếu nguồn giáo viên tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, nhiều địa phương như Nghi Xuân, Kỳ Anh, Can Lộc, thành phố Hà Tĩnh… dù đã chủ động triển khai sớm việc tuyên truyền, thông báo tuyển dụng, kêu gọi con em trên địa bàn và sinh viên tốt nghiệp tại các tỉnh lân cận như Nghệ An, Quảng Bình dự tuyển nhưng hồ sơ vẫn không đủ so với chỉ tiêu đề ra.

Thầy Đinh Sỹ Quân - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh chia sẻ: “Triển khai tuyên truyền và thông báo tuyển dụng từ tháng 8/2021, huyện cũng đã thu hút được số lượng lớn thí sinh ở Quảng Bình, thế nhưng, chỉ có 73 thí sinh tham gia dự thi trên tổng số 83 chỉ tiêu và kết quả có 54 giáo viên trúng tuyển. Vì thế, huyện vẫn còn thiếu 29 giáo viên văn hóa tiểu học”.

Tương tự, tại huyện Cẩm Xuyên, năm nay, chỉ tiêu tuyển 72 giáo viên văn hóa tiểu học nhưng chỉ có 38/53 thí sinh dự thi trúng tuyển. Vì thế, việc cân đối giáo viên tiểu học tại các trường vẫn còn gặp khó khăn.

Cô Nguyễn Thị Xuân Hoàng - Trưởng phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ xin ý kiến tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng đợt 2 để bổ sung những vị trí việc làm còn thiếu”.

So với chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2021 - 2022, Hà Tĩnh vẫn còn thiếu 209 giáo viên tiểu học. (Ảnh: Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Phú Gia- Hương Khê).

Trước mắt, để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, tình trạng dôi dư giữa các bậc học, môn học, ngoài việc hoàn thành công tác tuyển dụng, trong năm học này, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện chủ trương biệt phái giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu; điều chuyển giáo viên từ THCS xuống tiểu học và ngược lại tuỳ thực tế thừa/thiếu giáo viên các bậc học ở từng địa phương.

Theo đó, năm học 2021 - 2022, các huyện, thành, thị đã điều chuyển 31 giáo viên ở các môn: Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục từ bậc THCS sang tiểu học; điều động 1 giáo viên tin học từ tiểu học sang THCS.

Cũng từ chủ trương của tỉnh, đã có 18 giáo viên bậc THCS ở các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ, Hương Khê được điều động đi biệt phái tại 2 địa phương còn thiếu giáo viên là huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh.

Ông Cù Huy Cẩm - Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ thông tin: “Đến thời điểm hiện tại, một số huyện đã tiến hành việc trao quyết định tuyển dụng cho các giáo viên và sẽ sớm phân công về các trường cụ thể. Tại 9 địa phương còn thiếu 209 chỉ tiêu giáo viên tiểu học, Sở Nội vụ cũng sẽ xin ý kiến UBND tỉnh, cho phép tuyển bổ sung đợt 2 để cân đối số lượng giáo viên giữa các địa phương”.

Thực tế cho thấy, để ổn định số lượng giáo viên, đáp ứng đủ theo nhu cầu là điều rất khó, nguyên nhân là do biến động dân số cơ học hàng năm cộng với đặc điểm tình hình ở từng địa phương và chương trình thay sách giáo khoa đã ảnh hưởng đến việc thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Mặc dù tỉnh đang thực hiện tinh giản biên chế nhưng 2 năm trở lại đây, với sự quan tâm của tỉnh, sự đồng hành của Sở Nội vụ, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh liên tục được bổ sung giáo viên. Thêm vào đó, các giải pháp tạm thời như điều giáo viên đi biệt phái, linh động giáo viên giữa khối THCS và tiểu học cũng đã giúp giải quyết vấn đề thiếu giáo viên tại các địa phương. Trong điều kiện hiện tại, ngành giáo dục và đào tạo sẽ nỗ lực, tập trung thực hiện linh hoạt các giải pháp để khắc phục khó khăn, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Đặng Thị Quỳnh Diệp

Anh Thư