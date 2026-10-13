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Chính trị

Hà Tĩnh: 13 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động

P.V
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(Baohatinh.vn) - Với những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, 13 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh vừa được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba.

Chủ tịch nước vừa ban hành Quyết định số 1753/QĐ-CTN ngày 12/10/2026 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba cho 13 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo quyết định, trong số 13 cá nhân được khen thưởng, có 2 người được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 9 người được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và 2 người được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Việc tặng thưởng Huân chương Lao động là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, cống hiến và thành tích xuất sắc của các cá nhân trong quá trình công tác. Đây cũng là sự động viên, khích lệ các cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

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Tags:

#Huân chương Lao động #Chủ tịch nước #thành tích

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