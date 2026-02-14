2 người bị bắt vì mua 2 con hổ 400kg nấu cao bán dịp Tết

Ngày 14/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đạt, 52 tuổi, trú xã Xuân Lập và Nguyễn Doãn Sơn, 31 tuổi, trú xã Thiệu Trung, để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, theo điều 244, Bộ luật Hình sự

Hổ cấp đông cất giấu trong hầm tại nhà ông Đạt. Ảnh: Lam Sơn

Ba ngày trước, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra căn hầm tại nhà riêng của ông Đạt, phát hiện hai cá thể hổ đã chết, được loại bỏ nội tạng, cất trong tủ đông. Tổng trọng lượng hai con hổ gần 400 kg.

Nghi can Hoàng Cao Đạt (áo kẻ sọc) chỉ nơi cất giấu hổ cấp đông. Ảnh: Lam Sơn

Ông Đạt khai liên lạc qua mạng xã hội, mua số hổ này từ Sơn với giá gần 2 tỷ đồng, mục đích nấu cao bán kiếm lời dịp Tết.

Ngày 13/2, Sơn bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Hạc Thành. Anh ta khai mua hai con hổ từ một người Lào tại khu vực giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh, sau đó vận chuyển về Thanh Hóa bán lại cho ông Đạt.

Theo nhà chức trách, để che giấu hành vi, ông Đạt xây hầm kín dưới nhà, lắp cửa sắt kiên cố và bố trí hệ thống camera giám sát nhằm tránh bị phát hiện. Sau khi mua hổ, ông tự nấu cao để bán ra thị trường.

Cảnh sát lấy lời khai Nguyễn Doãn Sơn. Ảnh: Lam Sơn

Vụ án đang được điều tra mở rộng.