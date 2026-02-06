Hotline: 02393.693.427
Kinh tế

Nông nghiệp

Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Phan Cúc - Ngọc Luyến
(Baohatinh.vn) - Khi những luống hoa bắt đầu bung nở tạo nên màu sắc rực rỡ khắp các khu vườn cũng là thời điểm làng hoa Long Sơn (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) ngập tràn hương Tết.

bqbht_br_a3.jpg
Trước đây, hơn 500m² đất vườn của gia đình chị Trần Thị Thủy (thôn Long Sơn, xã Đức Thọ) chủ yếu trồng các loại rau màu, giá trị kinh tế không cao. Mấy năm gần đây, từ giữa tháng 8 dương lịch, diện tích này được chị Thủy quy hoạch lại, đầu tư trồng cúc Tết với nhiều giống, màu sắc, mang lại hiệu quả rõ rệt.
bqbht_br_a10.jpg
Chị Thủy chia sẻ: "Toàn bộ vườn hiện có hơn 5.500 gốc đang bước vào thời kỳ bung nở. Cúc năm nay sinh trưởng tốt, tán đều, cành khỏe, nụ to; nếu thuận lợi sẽ bán được trong dịp cúng ông Công, ông Táo và cả Tết Nguyên đán. Giá mỗi loại dao động từ 4.000 - 4.500 đồng/cây, nếu khách mua số lượng lớn tại vườn sẽ có mức giá tốt hơn".
bqbht_br_a4.jpg
bqbht_br_a5.jpg
Nhiều loại hoa đa dạng được người dân "thủ phủ" hoa Long Sơn gieo trồng phục vụ thị trường Tết năm nay như: cúc mẫu đơn, chùm đỏ, vàng, lan tím, tứ quý, ruby...
bqbht_br_a9.jpg
Từng bông hoa rực rỡ là kết quả của nhiều ngày vun trồng, chăm sóc tỉ mỉ. Vì vậy, khi ngắm nhìn khu vườn khoe sắc, chị Thủy không giấu được niềm vui: “Nếu thời tiết thuận lợi, sau khi trừ các khoản chi phí như cây giống, phân bón…, gia đình tôi có thể thu về từ 15 - 20 triệu đồng. Đây là nguồn thu đáng kể, giúp gia đình có thêm điều kiện mua sắm, chuẩn bị Tết đầy đủ, ấm áp hơn”.
bqbht_br_a11.jpg
Cách đó không xa, bà Lê Thị Nhung (thôn Long Sơn, xã Đức Thọ) cũng đang tất bật kiểm tra vườn cúc nở rộ của gia đình, dự kiến sẽ xuất bán trong vài ngày tới. Bà Nhung cho biết: "Gia đình tôi trồng hơn 300m2 với khoảng gần 3.500 gốc. Năm nay, thời tiết có nhiều diễn biến thất thường, song nhờ kinh nghiệm chăm sóc nên vườn hoa của tôi vẫn phát triển tốt. Nhiều thương lái đã đến khảo sát, đặt mua. Giá hoa cũng được đánh giá tương đương mọi năm. Gia đình tôi dự kiến sẽ thu về khoảng 10 - 12 triệu đồng sau khi trừ chi phí".
bqbht_br_a6.jpg
Nhiều khách hàng đến tham quan và trực tiếp mua hoa tại vườn.
bqbht_br_a1.jpg
bqbht_br_a8.jpg
Theo nhiều hộ dân thôn Long Sơn, trước đây, phần lớn các khu vườn chủ yếu trồng rau màu nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi một số hộ mạnh dạn trồng thử nghiệm hoa Tết và nhận thấy phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, mô hình này đã được nhiều hộ trong thôn áp dụng.
bqbht_br_a2.jpg
Bên cạnh hình thức bán lẻ và bán sỉ ngay tại vườn, nhiều hộ dân thôn Long Sơn còn ươm hoa vào chậu, lựa chọn kích cỡ phù hợp, tạo dáng gọn, tán đều, thuận tiện cho việc trưng bày ngày Tết. "Hoa chậu được chăm sóc kỹ hơn, kiểm soát tốt thời điểm nở, được bán theo đơn đặt hàng, nhờ đó thu nhập cũng được nâng lên đáng kể" - bà Nguyễn Thị Oanh (thôn Long Sơn, xã Đức Thọ) chia sẻ.
bqbht_br_a7.jpg
Về Long Sơn những ngày này, sắc màu của Tết hiện rõ trong từng vườn hoa đang độ khoe sắc. Đó không chỉ là thành quả của những ngày miệt mài chăm bón mà còn là niềm vui, niềm hy vọng của người dân về một cái Tết đủ đầy hơn trên chính mảnh vườn quê mình.

Toàn xã Đức Thọ hiện có hơn 20 hộ trồng hoa Tết, tập trung chủ yếu tại thôn Long Sơn. Bình quân mỗi hộ canh tác từ 300 đến 1.200m². Nhờ tích lũy kinh nghiệm và áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp, dự kiến mỗi hộ có thể thu về từ 12 - 25 triệu đồng sau mỗi vụ hoa Tết. Đây là hướng phát triển kinh tế hiệu quả được địa phương đặc biệt quan tâm. Trong những mùa vụ tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các hộ mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời thử nghiệm thêm nhiều giống hoa mới.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ

#Làng hoa #Đức Thọ #Tết #truyền thống #Tết Nguyên đán #Làng hoa Xuân Sơn #Hoa Đức Thọ #Hoa Tết

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

