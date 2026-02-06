Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khi những luống hoa bắt đầu bung nở tạo nên màu sắc rực rỡ khắp các khu vườn cũng là thời điểm làng hoa Long Sơn (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) ngập tràn hương Tết.
Nhiều loại hoa đa dạng được người dân "thủ phủ" hoa Long Sơn gieo trồng phục vụ thị trường Tết năm nay như: cúc mẫu đơn, chùm đỏ, vàng, lan tím, tứ quý, ruby...
Theo nhiều hộ dân thôn Long Sơn, trước đây, phần lớn các khu vườn chủ yếu trồng rau màu nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi một số hộ mạnh dạn trồng thử nghiệm hoa Tết và nhận thấy phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, mô hình này đã được nhiều hộ trong thôn áp dụng.
Toàn xã Đức Thọ hiện có hơn 20 hộ trồng hoa Tết, tập trung chủ yếu tại thôn Long Sơn. Bình quân mỗi hộ canh tác từ 300 đến 1.200m². Nhờ tích lũy kinh nghiệm và áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp, dự kiến mỗi hộ có thể thu về từ 12 - 25 triệu đồng sau mỗi vụ hoa Tết. Đây là hướng phát triển kinh tế hiệu quả được địa phương đặc biệt quan tâm. Trong những mùa vụ tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các hộ mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời thử nghiệm thêm nhiều giống hoa mới.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ
