Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn 01/02/2026 17:01 Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

Chăn nuôi an toàn sinh học - lớp phòng vệ trước “bão” dịch tả lợn châu Phi 01/02/2026 10:23 Từ chuồng trại khép kín đến quy trình “không tiếp xúc”, nhiều mô hình chăn nuôi an toàn sinh học tại Hà Tĩnh đang tạo ra lớp phòng vệ rất tốt trước dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Ngắm vườn cúc vạn thọ "bén duyên" trên đất Cẩm Bình 31/01/2026 15:41 Vườn hoa cúc vạn thọ của ông Trần Đình Tiềm (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) đang hé nụ, gửi gắm niềm vui của người trồng và góp thêm sắc hoa tươi sáng cho khách hàng dịp Tết đến, Xuân sang...

Nhịp Tết “hối hả” trên những làng nghề truyền thống 31/01/2026 15:00 Với khối lượng đơn hàng tăng cao dịp Tết, các làng nghề truyền thống Hà Tĩnh đang tích cực đẩy nhanh tiến độ sản xuất, nâng cao chất lượng, tạo không khí lao động rộn ràng.

Xã ven biển Hà Tĩnh trồng 20.000 cây xanh dịp đầu xuân 31/01/2026 14:14 Cán bộ, bà con nhân dân xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) trồng hơn 20.000 cây xanh hưởng ứng "Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026.

Hươu sao mở lối khởi nghiệp cho thanh niên Sơn Giang 31/01/2026 11:08 Nghề nuôi hươu sao đang trở thành lựa chọn lập nghiệp bền vững, giúp nhiều đoàn viên thanh niên xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Thu hút doanh nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đầu tư vào chăn nuôi 30/01/2026 11:18 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu ngành NN&MT Hà Tĩnh cùng các xã, phường tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng khoa học - công nghệ.

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân 29/01/2026 12:39 Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.

Ổi lê Đài Loan sẵn sàng "xuống phố" phục vụ thị trường Tết 29/01/2026 07:00 Cận Tết Nguyên đán, hàng ngàn gốc ổi lê Đài Loan tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) vào vụ thu hoạch; dù ảnh hưởng thiên tai, song sản lượng và chất lượng vẫn được duy trì, đáp ứng thị trường.

Riềng đỏ dễ trồng, mang lại thu nhập ổn định cho người dân vùng thượng 29/01/2026 05:25 Từ cây gia vị được người dân xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) trồng rải rác, riềng đỏ đã trở thành cây trồng hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân vùng thượng.

Đảm bảo nguồn thực phẩm dịp Tết trước nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn 28/01/2026 15:30 Trước nguy cơ dịch bệnh vẫn ở mức cao, Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp bảo vệ đàn vật nuôi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán.

Nông dân Đức Thọ tăng gia sản xuất, hướng về thị trường Tết 28/01/2026 14:00 Để đảm bảo nguồn cung nông sản, thực phẩm phục vụ thị trường Tết, nông dân xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đẩy mạnh chăn nuôi, trồng trọt, chủ động tăng gia sản xuất.

Sắt son với đại ngàn! 28/01/2026 08:30 Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.

Giá lá dong tăng cao, người dân phấn khởi vào vụ thu hoạch 28/01/2026 05:44 Người dân xã Đức Quang - nơi được xem là thủ phủ trồng lá dong của Hà Tĩnh đang bước vào vụ thu hoạch để cung ứng ra thị trường, phục vụ gói bánh chưng trong dịp tết Nguyên đán.

Tập trung tối đa nguồn lực chống khai thác IUU, tháo gỡ "thẻ vàng" của EC 27/01/2026 17:33 Hà Tĩnh đã hoàn thành điều tra, xác minh, xác lập hồ sơ 42 đối tượng/40 tàu cá mất kết nối VMS, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 23 trường hợp, phạt tiền 747,5 triệu đồng.

Hối hả khép kín diện tích cây trồng chủ lực vụ xuân 27/01/2026 09:15 Bà con nông dân Hà Tĩnh tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để sớm khép kín diện tích các loại cây trồng chủ lực vụ xuân, tạo không khí lao động sôi nổi trên khắp các cánh đồng.

Hà Tĩnh tiếp tục tập trung cao chống khai thác IUU 27/01/2026 05:17 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh các đơn vị, địa phương phải quyết liệt chỉ đạo và cương quyết “tuyên chiến” với hành vi vi phạm khai thác IUU.

Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh 26/01/2026 14:03 Vùng sản xuất rau tập trung tại tổ dân phố Thúy Hội (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) đang vào vụ sản xuất thuận lợi nhất trong năm, bà con dường như không nghỉ, tranh thủ thu hái “lộc xanh”.

Hà Tĩnh đẩy mạnh minh bạch nguồn gốc hải sản 26/01/2026 09:58 Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) là một trong những giải pháp được Hà Tĩnh triển khai quyết liệt để minh bạch nguồn gốc hải sản, phòng, chống khai thác IUU.

Người chăn nuôi Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch, đảm bảo nguồn cung dịp Tết 26/01/2026 09:00 Thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, người chăn nuôi Hà Tĩnh đang tích cực triển khai các biện pháp phòng dịch, bảo vệ đàn vật nuôi, góp phần ổn định nguồn cung, đáp ứng nhu cầu thực phẩm tăng cao.

Gần 1.500 ha cây trồng ở Hà Tĩnh theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ 26/01/2026 09:00 Việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ không chỉ giúp nông dân Hà Tĩnh nâng cao giá trị, thương hiệu nông sản địa phương mà còn góp phần ổn định thu nhập, đầu ra cho bà con.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản 26/01/2026 07:40 Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Mát xanh những vườn dừa đậm chất miền Tây ở Hà Tĩnh 25/01/2026 14:00 Những vườn dừa xanh mát do người dân Hà Tĩnh vun trồng không chỉ gợi không gian miệt vườn miền Tây, tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn mở hướng phát triển kinh tế, du lịch trải nghiệm.

Nuôi lợn rừng an toàn sinh học: Hướng đi “ăn chắc” cho nông hộ 24/01/2026 15:05 Mô hình nuôi lợn rừng an toàn sinh học đang được nhiều địa phương tại Hà Tĩnh nhân rộng, giúp đàn lợn khỏe mạnh, cho nguồn thịt sạch, an toàn.

Khám phá vườn mai, mộc hương hơn 850 gốc của lão nông Hà Tĩnh 24/01/2026 11:02 Hơn 850 gốc mai vàng, mộc hương đang bắt đầu khoe sắc của lão nông Hoàng Đình Tải ở thôn Xuân Sơn (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) chuẩn bị cung ứng ra thị trường dịp tết Nguyên đán.

Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh 23/01/2026 16:16 Từ niềm đam mê với cây cau cảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và phát triển thành công mô hình trồng, ươm và cung ứng giống cau quy mô lớn.

Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu 23/01/2026 13:52 Từ những vùng đất cát bạc màu, chính quyền và người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công vùng sản xuất hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Kiểm tra tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản tại cảng cá 23/01/2026 05:19 UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc xác minh thông tin tàu cá vi phạm, xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.