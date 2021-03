Nhiều chủ tịch xã giúp ngân hàng CSXH cấp huyện Hà Tĩnh thu hồi nợ hiệu quả

Chủ trương bổ sung Chủ tịch UBND xã tham gia vào ban đại diện hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) cấp huyện ở Hà Tĩnh từ năm 2015 lại nay được xem là giải pháp quản lý vốn vay và thu hồi nợ hiệu quả.

Năm 2008, bà Nguyễn Thị Tuyết (xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) vay Ngân hàng CSXH huyện Can Lộc 15 triệu đồng theo chương trình học sinh – sinh viên. Sau đó, bà đi khỏi địa phương và “quên” món nợ. Mới đây, khi bà Tuyết trở về đề nghị giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên – thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Can Lộc yêu cầu bà thanh toán hết nợ ngân hàng mới giải quyết. Nhờ vậy, món nợ (cả gốc và lãi) của bà Nguyễn Thị Tuyết đã được ngân hàng CSXH huyện Can Lộc tất toán.

Đây là 1 trong những trường hợp chây ì nợ mà Ngân hàng CSXH huyện Can Lộc phối hợp xã Khánh Vĩnh Yên thu hồi thành công.

Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Can Lộc (bên trái) bàn giải pháp quản lý vốn vay, thu hồi nợ với Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên thông tin: “Vốn chính sách kịp thời giúp hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách sửa chữa nhà cửa, sản xuất – kinh doanh, xây công trình nước sạch – vệ sinh, đầu tư con em học hành… Tuy vậy, một số khách hàng vay vốn cố tình chây ì trả nợ. Hơn nữa, các xã Khánh Lộc, Vĩnh Lộc, Yên Lộc (cũ) có trường hợp sử dụng vốn vay sai mục đích nên thu hồi nợ khó khăn.

Với tư cách là thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Can Lộc, tôi đã giao các cấp hội nhận ủy thác, giao các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn vào cuộc quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng trên. Nhờ vậy, nợ quá hạn của xã hiện còn 80 triệu đồng, trong khi giai đoạn sáp xã nhập (cuối tháng 12/2020) là 150 triệu đồng. Mặt khác, Khánh Vĩnh Yên hiện đang có dư nợ chính sách lớn nhất huyện (gần 53 tỷ đồng, tăng 5 tỷ so với cuối năm 2020).

Vốn chính sách giúp hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách sản xuất – kinh doanh.

Ông Lưu Tùng Dương – Giám đốc ngân hàng CSXH huyện Can Lộc cho hay: “Không chỉ Khánh Vĩnh Yên mà nhiều địa phương đã giảm được nợ quá hạn nhờ sự vào cuộc của thành viên ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH cấp huyện. Cụ thể, từ năm 2015 lại nay, khi chủ trương bổ sung chủ tịch UBND xã tham gia vào ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH cấp huyện thì nợ quá hạn toàn địa bàn giảm còn 345 triệu đồng so với hàng tỷ đồng thời gian trước đó, đưa nợ quá hạn hiện nay xuống còn 0,076%/tổng dư nợ.

Bên cạnh đó, việc chính quyền hỗ trợ người dân tiếp cận vốn trên tinh thần đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng đã giúp tăng nguồn vốn vay. Theo đó, dư nợ của huyện Can Lộc hiện đạt 456,3 tỷ đồng, tăng 90 tỷ đồng so với năm 2015”.

Ngân hàng CSXH huyện Hương Sơn kiểm tra mục đích sử dụng vốn tại xã Tân Mỹ Hà.

Tương tự, việc bổ sung chủ tịch UBND xã vào ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH cấp huyện cũng được xem là “bàn đạp” để Ngân hàng CSXH huyện Hương Sơn gỡ “nút thắt” trong thu hồi nợ đọng và phát triển vốn vay.

5 năm trước, ông Phạm Đình Liêm (xã Sơn Mỹ cũ, nay là xã Tân Mỹ Hà) vay 50 triệu đồng theo chương trình hộ mới thoát nghèo. Món nợ này được xác định khó thu hồi do hộ vay nợ lãi. Tuy vậy, chính quyền địa phương hỗ trợ, vừa rồi ngân hàng chính sách đã thu hồi được tiền gốc lẫn lãi.

Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ Hà Trần Kim Chi (áo trắng) thường xuyên kiểm tra các mô hình vay vốn trên địa bàn.

Ông Trần Kim Chi – Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ Hà cho hay: “Sau khi sáp nhập từ 3 xã cũ, chúng tôi đã kiện toàn lại hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn và giao cho các tổ chức hội quản lý nguồn vốn một cách minh bạch, thẩm định cho vay đúng đối tượng gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Trường hợp nợ quá hạn, xã thành lập tổ xuống tận hộ vay nắm bắt tình hình và có giải pháp động viên, thu hồi vốn.

Tham gia ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH cấp huyện, tôi nắm vững tín dụng chính sách trên địa bàn, từ đó đề ra các biện pháp thu hồi nợ cũng như quản lý, phát triển được nguồn vốn vay, tạo điều kiện cho Nhân dân phát triển. Dư nợ toàn xã đã đạt trên 20,5 tỷ đồng, tăng trưởng so với giai đoạn mới sáp nhập”.

Một phiên giao dịch của Ngân hàng CSXH huyện Hương Sơn tại xã Sơn Lâm.

Bà Đào Thị Thái Bình - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Hương Sơn thông tin: “Tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi của huyện hiện đạt trên 489 tỷ đồng. Trong đó, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,04% tổng dư nợ (trong khi năm 2014, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,34%)”.

Không riêng Can Lộc, Hương Sơn mà hoạt động tín dụng của các ngân hàng chính sách khác đều đi vào chiều sâu nhờ chủ trương bổ sung chủ tịch UBND xã vào ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH cấp huyện.

Bổ sung chủ tịch UBND xã tham gia vào ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH cấp huyện là giải pháp quản lý vốn vay, thu hồi nợ.

Thực tế cho thấy, công tác quản lý nguồn vốn vay tại các xã được nâng cao, vai trò của thành viên ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH được thể hiện rõ nét. Chủ tịch UBND cấp xã đã khẳng định được trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở. Đặc biệt, các chương trình tín dụng được gắn với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương như: giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... được nâng lên rõ rệt từ khi chủ trương bổ sung chủ tịch UBND xã tham gia vào ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH cấp huyện được triển khai.

Mặt khác, hoạt động của ngân hàng được triển khai ở cơ sở thiết thực, hiệu quả, chất lượng tín dụng không ngừng được nâng cao. Theo đó, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH tỉnh hiện đạt 4.921 tỷ đồng (tăng 1.520 tỷ đồng so với năm 2015), nợ quá hạn chiếm 0,044%/tổng dư nợ.

Thu Phương – Ngọc Loan