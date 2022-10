Cục Thuế Hà Tĩnh bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn”

“Hóa đơn may mắn” trong quý II/2022 đã được Cục Thuế Hà Tĩnh lựa chọn theo hình thức ngẫu nhiên bằng phần mềm “Hoá đơn may mắn” trên hệ thống cơ sở dữ liệu hoá đơn điện tử có mã của Tổng cục Thuế.

Đại biểu tham dự chương trình bấm nút lựa chọn “Hoá đơn may mắn” quý II/2022.

Chiều 20/10, Cục Thuế Hà Tĩnh tổ chức chương trình bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II năm 2022. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng tham dự.

Trưởng phòng Tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Hà Tĩnh) Nguyễn Xuân Thường thông tin thể lệ và trình tự quay số hoá đơn may mắn tại Hà Tĩnh

Chương trình “Hoá đơn may mắn” được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm “Hoá đơn may mắn” trên hệ thống cơ sở dữ liệu hoá đơn điện tử có mã của Tổng cục Thuế.

Hoá đơn may mắn có đầy đủ thông tin định danh người mua (Mã số thuế/Căn cước công dân/Chứng minh Nhân dân/Hộ chiếu). Hoá đơn may mắn không bao gồm: hoá đơn đã huỷ, hoá đơn điều chỉnh, hoá đơn thay thế, hoá đơn có thông tin Mã số thuế người bán và người mua trùng nhau.

Lần quay thưởng này là các hoá đơn mua bán hàng hoá, dịch vụ trong quý II năm 2022 (bao gồm hoá đơn phát sinh các tháng 4, tháng 5, tháng 6 trên địa bàn Hà Tĩnh).

Hội đồng giám sát chương trình “Hoá đơn may mắn” tại tỉnh Hà Tĩnh tiến hành bấm nút quay lựa chọn “Hoá đơn may mắn” trúng thưởng.

Mục tiêu của chương trình “Hoá đơn may mắn” là nhằm khuyến khích người mua lấy hoá đơn khi mua hàng hoá, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế; tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hoá phải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của người mua.

Chương trình cũng nhằm khuyến khích người bán hàng hoá cung cấp dịch vụ sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Tại chương trình, dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát chương trình “Hoá đơn may mắn” tại tỉnh Hà Tĩnh, Cục Thuế Hà Tĩnh đã bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn may mắn. Trên cơ sở dữ liệu 80.278 hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có ngày lập từ 1/4/2022 đến 30/6/2022, phần mềm “Hoá đơn may mắn" đã lựa chọn ngẫu nhiên 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích. Tổng trị giá giải thưởng lên đến 30 triệu đồng.

Ngay sau chương trình bấm nút lựa chọn, người trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” của quý II năm 2022 sẽ được Cục Thuế Hà Tĩnh trao thưởng trực tiếp vào thời gian sớm nhất.

Hội đồng giám sát chương trình “Hoá đơn may mắn” tại tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành chương trình bấm nút lựa chọn “Hoá đơn may mắn” quý II/2022.

Danh sách khách hàng trúng thưởng “Hoá đơn may mắn” quý II năm 2022: - 1 giải nhất, trị giá 10.000.000 đồng/giải Nhà thuốc số 06, TP Hà Tĩnh, MST: 8278206907 - 3 giải nhì, trị giá 3.000.000 đồng/giải Nguyễn Thị Quyên, MST: 3000493199 Chị Tương, MST: 8508073098 Lê Thị Hạnh, MST: 3001778729. - 5 giải ba, trị giá 1.500.000 đồng/giải Hoàng Thị Vân, MST: 3000878544 Trần Thị Hải Đường, MST: 3001089510 Quầy thuốc Nguyễn Thị Nguyệt, Công ty TNHH Thành Sen, MST: 3001104977 Phan Thị Yến, MST: 3001929600 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thoại- Chi nhánh Dược Đức Thọ, MST: 8275015397 - 7 giải khuyến khích, trị giá 500.000 đồng/giải Nguyễn Thị Lương, MST: 3001042216 Trần Thị Hợi, MST: 8361456719 Nhà sách Hiền Thương, MST: 2900244482 Cửa hàng Nhâm Cường, MST: 3000375300 Quầy thuốc Phạm Thị Dung- Chi nhánh Dược huyện Cẩm Xuyên, MST: 3002148832 Cát Thành, MST: 3000300866 Đoàn Văn Hùng, MST: 8301406262

Phan Trâm