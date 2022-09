Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa đạt 6.085 tỷ đồng

Theo số liệu từ Cục Thuế Hà Tĩnh, 8 tháng đầu năm, Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa được 6.085 tỷ đồng, đạt 78% dự toán năm HĐND tỉnh giao (dự toán HĐND tỉnh giao 7.800 tỷ đồng) và bằng 119% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh duy trì sản xuất và tăng trưởng khá, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương (Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất của Công ty CP sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh).

Trong tổng số thu trên, thu tiền sử dụng đất đạt 2.138 tỷ đồng; thu thuế, phí đạt 3.947 tỷ đồng. Một số sắc thuế thu đạt kết quả cao như: thu tiền sử dụng đất (được 2.138 tỷ đồng; đạt 147% dự toán năm Bộ Tài chính giao và tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021); thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (được hơn 1.027 tỷ đồng, đạt 176% dự toán năm Bộ Tài chính giao và tăng 56% so với cùng kỳ năm 2021); thuế thu nhập cá nhân (được hơn 390 tỷ đồng, đạt 135% dự toán năm Bộ Tài chính giao và tăng 72% so với cùng kỳ năm 2021); thu tiền cấp quyền khoáng sản (được hơn 61 tỷ đồng; đạt 177% dự toán năm Bộ Tài chính giao và tăng 118% so với cùng kỳ năm 2021)...

Cán bộ Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thủ tục hành chính thuế.

Về địa phương, có 7 huyện, thị, thành phố đã xuất sắc hoàn thành dự toán năm HĐND tỉnh và Bộ Tài chính giao, bao gồm: TP Hà Tĩnh, Nghi Xuân, Hương Sơn, Thạch Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hương Khê, Vũ Quang. Còn lại, các địa phương: Cẩm Xuyên, Thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc, Đức Thọ, Lộc Hà, Kỳ Anh đều đã hoàn thành trên 70% dự toán năm được giao.

Quý IV/2022, Cục Thuế Hà Tĩnh sẽ tập trung nắm bắt thông tin, đối thoại với người nộp thuế để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tiếp tục làm tốt công tác quản lý đăng ký thuế, giám sát hồ sơ khai thuế; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định công tác hoàn thuế; theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân kê khai thuế, phí và lệ phí hàng tháng đúng quy định.

Bên cạnh đó, ngành thuế Hà Tĩnh cũng sẽ thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế; đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng trình tự...

Phan Trâm