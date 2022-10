Cục Thuế Hà Tĩnh thông báo kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II/2022

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh lưu ý, khi đến nhận giải, người trúng thưởng mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Ngày 20/10 vừa đây, Hội đồng giám sát chương trình “Hoá đơn may mắn” tại tỉnh Hà Tĩnh đã bấm nút quay lựa chọn “Hoá đơn may mắn” trúng thưởng quý II/2022.

Căn cứ biên bản xác nhận kết quả quay thưởng ngày 20/10/2022 của Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn” tỉnh Hà Tĩnh, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thông báo và chúc mừng các cá nhân, hộ kinh doanh đã may mắn trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II năm 2022.

Trong đó, có 1 giải nhất 10 triệu đồng (thuộc về Nhà thuốc số 06 (Nguyễn Thị Mỹ Hạnh) ở TP Hà Tĩnh), 3 giải nhì, mỗi giải 3 triệu đồng; 5 giải ba, mỗi giải 1,5 triệu đồng; 7 giải khuyến khích, mỗi giải năm trăm ngàn đồng. Tổng số tiền thưởng: 30 triệu đồng.

Xem danh sách đơn vị, cá nhân trúng thưởng TẠI ĐÂY.

Kết quả trúng thưởng được Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử Cục Thuế (https://hatinh.gdt.gov.vn) và trên trang zalo, facebook chính thức của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Cục Thuế Hà Tĩnh giao các chi cục thuế khu vực phối hợp với đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tuyên truyền, thông tin về chương trình cũng như kết quả quay số trúng thưởng.

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh dự kiến tổ chức buổi trao giải vào lúc 14h30 phút ngày 10/11/2022 (thứ 5) tại hội trường tầng 5, trụ sở Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ: số 179, đường Xuân Diệu, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh).

Theo thể lệ của chương trình, thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số trúng thưởngy. Quá thời hạn nêu trên, kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng.

Trước khi đến nhận giải, người trúng thưởng liên hệ với Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, số điện thoại 02393.890.062 hoặc 094 4555 868 Tô Ngọc Nam), để được hướng dẫn.

Tin liên quan: Cục Thuế Hà Tĩnh bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn” “Hóa đơn may mắn” trong quý II/2022 đã được Cục Thuế Hà Tĩnh lựa chọn theo hình thức ngẫu nhiên bằng phần mềm “Hoá đơn may mắn” trên hệ thống cơ sở dữ liệu hoá đơn điện tử có mã của Tổng cục Thuế.

