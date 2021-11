Doanh nghiệp Hà Tĩnh cảnh giác cao với dịch, “chạy nước rút” sản xuất kinh doanh

Những tháng cuối năm là thời điểm quan trọng để hoàn thành đơn hàng, do đó doanh nghiệp Hà Tĩnh đang rất nỗ lực, “chạy nước rút” sản xuất kinh doanh…

Chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, bởi vậy, thời điểm này, Công ty CP Sao Mai (Cẩm Xuyên) đang bắt nhịp tăng tốc làm việc để thực hiện các đơn hàng cuối năm.

Theo đó, hơn 200 lao động của công ty được chia làm 3 ca hoạt động liên tục, mỗi ngày sản xuất trung bình khoảng 150.000 vỏ bao bì các loại.

Mỗi ngày, Công ty CP Sao Mai triển khai 3 ca làm việc, sản xuất trung bình khoảng 150.000 vỏ bao bì các loại.

Ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Công ty CP Sao Mai cho biết: “Đơn hàng từ nay đến cuối năm, chúng tôi đã ký kết kín lịch, nhiệm vụ còn lại của công ty là đảm bảo công tác phòng dịch, duy trì chuỗi sản xuất ổn định để trả hàng cho đối tác. 10 tháng đầu năm, công ty sản xuất hơn 40 triệu vỏ bao, đạt doanh thu 240 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch năm 2021.

2 tháng cuối năm, công ty phấn đấu sản xuất được 10 triệu vỏ bao, đạt doanh thu 40 tỷ đồng. Nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, sản xuất không bị đứt gãy thì doanh nghiệp sẽ hoàn thành kế hoạch”.

Công ty CP Sao Mai đã triển khai chặt chẽ các biện pháp để phòng dịch COVID-19

Song song với đẩy nhanh nhịp độ sản xuất, Công ty CP Sao Mai cũng nâng cấp độ phòng chống dịch COVID-19.

Sau khi TP Hà Tĩnh xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng, doanh nghiệp đã truy vết được 2 trường hợp F2 và đã cho nghỉ theo dõi sức khỏe tại nhà. Trong công xưởng, công nhân được quán triệt thực hiện đầy đủ 5K của Bộ Y tế. Công ty cũng liên tục quán triệt đến người lao động về các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 khi ra khỏi công ty để mọi người nghiêm túc thực hiện.

Công ty CP Dược Hà Tĩnh đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm có tác dụng điều trị triệu chứng của bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 trong những tháng cuối năm

Tại Công ty CP Dược Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh), trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tái diễn trong cộng đồng với diễn biến khá phức tạp, doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh. Theo đó, bên cạnh các dòng sản phẩm thông thường, Công ty CP Dược Hà Tĩnh đang đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm có tác dụng điều trị triệu chứng của bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 như: thuốc hỗ trợ giảm đau, chống viêm, hạ sốt; thuốc hỗ trợ điều trị ho, viêm nhiễm đường hô hấp; thuốc hỗ trợ tăng sức đề kháng, bù nước; nước muối sinh lý, dung dịch rửa tay sát khuẩn, cồn…

Công ty CP Dược Hà Tĩnh phấn đấu đạt doanh thu 380 tỷ đồng năm 2021

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song doanh nghiệp vẫn nỗ lực đảm bảo môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn. Đến thời điểm này, doanh thu của đơn vị đã đạt khoảng 300 tỷ đồng. Chúng tôi đang nỗ lực để sớm hoàn thành doanh thu đặt ra trong năm 2021 là 380 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020”.

“Bận rộn” nhập vào kho hàng dự trữ phục vụ thị trường những tháng cuối năm, Công ty TNHH Thủy Châu (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) đang huy động nhân viên “tỏa” đi thị trường để ký kết các hợp đồng phân phối. Để phục vụ thị trường tết, công ty vừa khai trương siêu thị bán lẻ tại TP Hà Tĩnh nhằm cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Công ty TNHH Thủy Châu khai trương siêu thị bán lẻ để “kích cầu” doanh thu trong bối cảnh dịch COVID-19

Bà Đinh Thị Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Thủy Châu chia sẻ: “Ảnh hưởng của dịch bệnh nên doanh thu năm nay chỉ mới đạt khoảng 60 tỷ đồng, bằng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. 3 tháng cuối năm, công ty khai trương siêu thị bán lẻ với giá cả thấp hơn so với các chuỗi siêu thị trên địa bàn. Hy vọng kênh bán lẻ này sẽ giúp công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm nay”.

Thực hiện các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch COVID-19, ngày 2/11/2021, Sở Công thương Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 1811/SCT-QLTM2. Theo đó, Sở Công thương Hà Tĩnh đề nghị UBND huyện/thành phố/thị xã chỉ đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng chủ động nắm bắt khó khăn vướng mắc của các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, tiếp tục khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn triển khai hoạt động xúc tiến thương mại; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chủ động đơn hàng, xây dựng các chương trình khuyến mại để kích thích nhu cầu tiêu dùng...

Hầu hết, doanh nghiệp Hà Tĩnh đều đã chủ động đơn hàng 2 tháng cuối năm 2021

Hầu hết các doanh nghiệp đều đã chủ động về đơn hàng, kế hoạch sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm, nhất là dự trữ nguồn hàng phục vụ thị trường tết. Tuy nhiên, để không bị gián đoạn chuỗi sản xuất, Sở cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn doanh nghiệp về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là thời điểm hết sức nhạy cảm, dịch bệnh đang bùng phát ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh, vì vậy, doanh nghiệp cần nâng cấp độ phòng dịch, thường xuyên cập nhật các ca bệnh trong cộng đồng để chủ động các biện pháp phòng chống. Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Công thương

Trâm Phương