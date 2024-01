Năm 2023, Hà Tĩnh thu thuế xuất nhập khẩu đạt hơn 8.787 tỷ đồng

Với số thu ngân sách đạt 8.787,11 tỷ đồng, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành 80,11% dự toán được giao năm 2023 và giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 10.968 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/12, đơn vị thu ngân sách được 8.787,11 tỷ đồng, đạt 80,11% so với dự toán được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ đạt hơn 9.248 tỷ đồng).

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng hỗ trợ doanh nghiệp mở tờ khai nộp thuế

Trong đó: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng thu đạt 8.220,5 tỷ đồng; Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thu đạt 542,84 tỷ đồng; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải thu đạt 23,65 tỷ đồng; Phòng nghiệp vụ thu đạt 127,67 triệu đồng.

Thu thuế xuất nhập khẩu toàn tỉnh giảm so với cùng kỳ năm 2022 và không đạt dự toán được giao do nhiều nguyên nhân. Theo đó, tình hình kinh tế thế giới khó khăn đã tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã tham gia hầu hết các Hiệp định thương mại tự do nên lộ trình cắt giảm thuế quan đã tác động lớn vào số thu NSNN. Năm 2023, Chính phủ thực hiện giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 cũng làm giảm thu NSNN của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hơn 184 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng Vũng Áng (TX. Kỳ Anh)

Bên cạnh đó, nguồn thu thuế xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh chủ yếu từ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (hiện nay chiếm trên 75% tổng số thu NSNN toàn cục); các biến động trong quá trình xuất nhập khẩu của công ty đã ảnh hưởng rất lớn đến chỉ tiêu thu NSNN của toàn cục.

