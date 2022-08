Tăng 7 bậc trong bảng xếp hạng, Hải quan Hà Tĩnh giữ top đầu cải cách hành chính toàn ngành

Theo đánh giá mới đây của Tổng Cục Hải quan, năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã vươn lên xếp vị trí thứ 4/35 đơn vị khối cục hải quan tỉnh/thành phố trên cả nước, tăng 7 bậc so với đánh giá kết quả cải cách hành chính toàn ngành năm 2020.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Thanh San được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Theo kết quả được công bố tại Quyết định số 1574/QĐ-TCHQ ngày 22/7/2022 “về việc công bố chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan”, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đứng vị trí thứ 4/35 đơn vị khối cục hải quan tỉnh/thành phố trên cả nước. Với kết quả trên, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu trong bảng xếp hạng toàn ngành.

Trước đó, năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh xếp thứ 11/35 trong bảng xếp hạng của toàn ngành, tăng 3 bậc so với năm 2019.

Cụ thể, theo kết quả công bố, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh là 1 trong 8 đơn vị xếp hạng nhất trong toàn ngành, đạt 89/90 điểm trên các mặt: chỉ đạo điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của đơn vị; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính của đơn vị; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công của đơn vị; hiện đại hóa hành chính.

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên cụ thể hoá nhiệm vụ cải cách hành chính trong các cuộc giao ban.

Ông Đinh Văn Hoà - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm đột phá, đơn vị luôn triển khai công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính một cách xuyên suốt. Bám sát các chỉ đạo của UBND tỉnh, Tổng cục Hải quan, ngay từ đầu năm, Cục đã xây dựng, triển khai các kế hoạch về cải cách hành chính và các kế hoạch liên quan đúng thời gian quy định; đảm bảo chế độ báo cáo đầy đủ. Hằng tháng, sau các buổi giao ban đều có thông báo kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng ban, đơn vị trực thuộc”.

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách, hiện đại hóa, Hải quan Hà Tĩnh đã ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, quản lý. Đến thời điểm này, cán bộ công chức đã ứng dụng tốt phần mềm Cloud-Office; 100% thủ tục hành chính đạt dịch vụ công mức độ 3, 4; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được đưa lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; quy trình chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo chuẩn hoá theo khung mô hình tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Tổng cục Hải quan.

Với các hệ thống hải quan điện tử, doanh nghiệp rút ngắn được nhiều thời gian, chi phí thông quan

“Điểm nổi bật trong công tác cải cách hành chính của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh là duy trì vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thực hiện quy trình thủ tục hải quan, 100% các doanh nghiệp thu nộp thuế bằng phương thức điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại tất cả các đơn vị đảm bảo ổn định, an ninh, an toàn 24/7. Trong 7 tháng đầu năm 2022, toàn Cục đã thực hiện thủ tục hải quan đối với 7.775 tờ khai của 311 doanh nghiệp qua hệ thống VNACCS/VCIS với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 2,6 tỷ USD” – chị Nguyễn Khánh Chi, cán bộ Văn phòng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho hay.

Không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, 7 tháng đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận, giải quyết hơn 54.000 bộ hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, không có hồ sơ giải quyết quá hạn hoặc không giải quyết. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, Cục phối hợp với Tổng cục Hải quan hoàn thành thủ tục điều động, bổ nhiệm 1 lãnh đạo cấp Cục; hoàn thành điều động, bổ nhiệm đối với 17 công chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Những giải pháp đột phá trong công tác cải cách hành chính của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, du lịch trên địa bàn.

7 tháng đầu năm, đơn vị đã thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 6.566,81 tỷ đồng, đạt 77,71% so với dự toán được Bộ Tài chính (8.000 tỷ đồng), đạt 77,26% dự toán HĐND giao (8.500 tỷ đồng), đạt 74,62% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao (8.800 tỷ đồng) và tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ đạt 4.748,31 tỷ đồng).

Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan xuất nhập khẩu

Để giữ vững vị trí tốp đầu trong cải cách hành chính toàn ngành, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị về chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; chú trọng chất lượng công tác tham mưu, xây dựng các kế hoạch.

Giải pháp trọng tâm trong công tác hành chính thời gian tới của đơn vị là phát triển mối quan hệ đối tác doanh nghiệp - hải quan gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Ngành cũng sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ công chức, người dân, doanh nghiệp nhằm chung tay xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả. Ông Đinh Văn Hoà Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh

Phan Trâm