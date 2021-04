Tăng năng suất lao động xây dựng phố phường Hà Tĩnh sạch đẹp hơn

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (MT&CTĐT) đã tập trung đổi mới phương thức sản xuất và điều hành, cải tiến công cụ sản xuất.

Sáng 24/4, Công ty MT&CTĐT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Bí thư Thành ủy TP. Hà Tĩnh Dương Tất Thắng tới dự.

Năm qua, Công ty MT&CTĐT tập trung đổi mới phương thức sản xuất và điều hành, cải tiến công cụ sản xuất, lấy ý kiến nhân dân về chất lượng dịch vụ. Trong công tác vệ sinh môi trường, Công ty thực hiện thu gom rác tại 10 phường, 2 xã với hơn 20.000 hộ dân, 400 cơ quan, đơn vị, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP. Hà Tĩnh. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả bão, lũ và hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ các sự kiện lớn trên địa bàn.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Tổng thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường 16,5 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch được giao.

Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt vận hành hiệu quả, đáp ứng mục tiêu đầu tư. Trong năm, nhà máy đã sản xuất hơn 600 tấn mùn hữu cơ, 1.200 tấn mùn tinh và hơn 20.000 viên gạch blog, gạch taplo cung cấp cho thị trường.

Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Thành Vĩnh báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT.

Trong công tác cây xanh, Công ty hoàn thành chăm sóc, duy trì thường xuyên 211.300m2 thảm cỏ; 11.673 thảm lá màu, bồn hoa; 16.174 m2 cây đường viền; 12.212 cây bóng mát các loại… Các công trình trang trí cây xanh, hoa, cây cảnh phục vụ tết Nguyên đán, công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp đã tạo vẻ đẹp và điểm nhấn cho thành phố.

Giám đốc Công ty Nguyễn Duy Bằng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2021.

Đặc biệt, bộ phận thanh tra của Công ty đã phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Hà Tĩnh kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 350 vụ việc vi phạm quy chế quản lý đô thị.

Ngoài ra, công tác giao thông – thoát nước, chiếu sáng đô thị, kinh doanh ngoài thường xuyên, cải tiến sản xuất, phát huy sáng kiến, thoái vốn sau cổ phần hoá… luôn được ban lãnh đạo Công ty quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua một số tờ trình.

Nhờ đó, năm 2020, Công ty MT&CTĐT tiếp tục hoàn thành vượt mức so với kế hoạch. Trong đó, tổng doanh thu đạt 113,8 tỷ đồng, bằng 103% so với kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 5,3 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 5,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 6,7 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo TP. Hà Tĩnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Tại đại hội, các cổ đông Công ty cũng đã nghe và biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm soát; báo cáo tài chính; kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025… Đồng thời, thảo luận, góp ý nhiều nội dung, giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu: Thời gian tới, bên cạnh các hoạt động thu gom rác thải, xử lý môi trường, giao thông, thoát nước... Công ty cũng cần mở rộng các hoạt động ngành nghề, dịch vụ để tăng thêm nguồn thu, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao giá trị cổ tức...

Năm 2021, Công ty MT&CTĐT phấn đấu đạt doanh thu 115,86 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 5,35 tỷ đồng, nộp ngân sách 5,95 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng. Công ty đề ra nhiệm vụ đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; đầu tư máy móc, thiết bị chuyên dụng hiện đại, từng bước cơ giới hoá trong sản xuất để giảm chi phí, tăng năng suất lao động; tiếp tục triển khai có hiệu quả các mức giá thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, phân loại rác tại nguồn theo quy định.

Dương Chiến