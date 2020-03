Tổ chức đấu giá cây gỗ lim trên 100 tuổi ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Điều 229, Bộ luật Dân sự 2015 quy định, người phát hiện tài sản bị chôn, giấu, vùi lấp, chìm đắm phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu; trường hợp không biết chủ nhân thì phải giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tài sản được tìm thấy không phải là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu tài sản tìm thấy có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước.