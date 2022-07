Ưu tiên cao cho các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định cung cầu, giá cả

Tại Hà Tĩnh, 6 tháng đầu năm, do tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 gặp sự cố, phải ngừng hoạt động nên chỉ số sản xuất ngành công giảm hơn 7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 24.179,5 tỷ đồng tăng 12,09% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 1,02 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 2.024 triệu USD, tăng 33,3% so với cùng kỳ.