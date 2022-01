Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tại Hà Tĩnh, năm 2021, trong bối cảnh hết sức khó khăn, cán bộ, công chức ngành công thương đã chủ động, nỗ lực thực hiện 6 nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển KT-XH của UBND tỉnh và 95 nhiệm vụ chủ yếu của ngành hoàn thành đúng tiến độ. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp năm 2021 ước tăng 16,45% so với năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 46.777 tỷ đồng, giảm 0,41% so với năm 2020; trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 41.939 tỷ đồng, tăng 1,99%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2 tỷ USD, tăng 66,7% so với năm 2020; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3,3 tỷ USD, tăng 50% so với năm 2020. Công tác quản lý Nhà nước được nâng cao; Sở Công thương đã tham mưu xây dựng chính sách về phát triển công nghiệp và thương mại; thực hiện công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ quảng bá thương hiệu nông sản của tỉnh...