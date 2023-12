Hà Tĩnh cảnh báo “bẫy” tuyển dụng lao động visa E8 Hàn Quốc

Sở LĐ-TB&XH khẳng định, hiện tỉnh Hà Tĩnh chưa ký kết căn bản chính thức về Thoả thuận hợp tác thực hiện Chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc (visa E8).

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội và một số cá nhân vẫn thông tin, giới thiệu, quảng cáo về đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ với thủ tục đơn giản, mức lương hấp dẫn và chi phí môi giới thấp.

Nhiều trang mạng xã hội đăng thông tin tuyển dụng lao động thời vụ sang Hàn Quốc làm việc

Tin theo lời quảng cáo trên mạng xã hội, giữa năm 2023, chị Nguyễn H. C. ở huyện Thạch Hà đã nộp tiền phí môi giới để được xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc. Tuy nhiên, sau gần 5 tháng nộp tiền phí môi giới cho một công ty cung ứng nhân lực tại Hà Tĩnh, chị C. vẫn chưa được xuất cảnh như công ty đã hứa hẹn. Chị C. đã liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh để được tư vấn thì mới biết tỉnh chưa triển khai chương trình đưa lao động Hà Tĩnh sang làm việc thời vụ ở Hàn Quốc.

Phiếu thu tiền phí môi giới đưa lao động thời vụ sang Hàn Quốc làm việc của một doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Ông Đào Xuân Hùng - Phó trưởng Phòng Đào tạo và cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết: "Thời gian qua, nhiều người, sau khi đọc thông tin tuyển dụng lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trên các trang mạng xã hội đã gọi điện hoặc đến trực tiếp để tìm hiểu thông tin về chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Qua đó, chúng tôi mới biết, không ít lao động đã tin theo quảng cáo của một số tổ chức, cá nhân, nộp tiền để được tham gia chương trình mà Hà Tĩnh chưa hề triển khai".

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH khẳng định, hiện tỉnh Hà Tĩnh chưa ký kết văn bản chính thức về Thoả thuận hợp tác thực hiện chương trình lao động thời vụ (visa E8) theo hướng dẫn tại Văn số 2188/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 24/6/2022 của Bộ LĐ-TB&XH.

Lao động học tiếng Hàn tại Trung tâm Ngoại ngữ, tin học Golden (thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh) để dự thi Chương trình EPS.

Để ngăn chặn tình trạng các trang mạng xã hội và một số cá nhân đăng thông tin, giới thiệu, quảng cáo sai sự thật, thậm chí một số tổ chức, cá nhân có hành vi thu tiền của người lao động về chương trình này, Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND các các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH, các phòng, ngành liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn kịp thời thông tin đến tận cơ sở và người dân về việc tỉnh Hà Tĩnh chưa triển khai thực hiện Chương trình hợp tác đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Khi nào có văn bản thông báo chính thức của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Sở LĐ-TB&XH gửi về UBND các huyện, thành phố, thị xã thì khi đó mới được phép thông tin cho các địa phương, cơ sở và người dân.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH, các phòng, ngành liên quan phối hợp công an cấp huyện, cấp xã thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin từ cơ sở; kịp thời thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh thông qua các phiên sàn giao dịch việc làm, hội nghị việc làm, kịp thời thông tin cho người lao động về nội dung này; khuyến cáo người lao động không đăng ký với bất kỳ với tổ chức, cá nhân nào để tham gia chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ LĐ-TB&XH tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình cấp phép việc làm Việt Nam – Hàn Quốc (Chương trình EPS); chương trình hợp tác với cơ quan nguồn nhân lực Nhật Bản (IM JAPAN); chương trình đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản, CHLB Đức. Kịp thời nắm bắt thông tin từ cơ sở và người lao động, báo cáo Sở LĐ-TB&XH và các ngành chức năng để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cần thông tin kịp thời đến người lao động, học sinh, sinh viên đang học tập, công tác tại đơn vị về việc hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh chưa triển khai chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc; khuyến cáo người lao động, học sinh, sinh viên không tham gia bất kỳ các hoạt động liên quan đến tư vấn, giới thiệu và đăng ký tham gia chương trình này. Khi có chủ trương của UBND tỉnh về việc triển khai chương trình, Sở LĐ-TB&XH sẽ thông báo trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị bằng văn bản chính thức.

P.V