4 cán bộ, chiến sỹ Công an ở Nghi Xuân hiến máu cứu người

Nhận thông tin có bệnh nhân nguy kịch đang cần gấp nhóm máu O, 4 cán bộ công an ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã kịp thời có mặt, hiến máu cứu nạn nhân qua cơn nguy kịch.

4 cán bộ, chiến sỹ công an ở Nghi Xuân có mặt tại Trung tâm huyết học - truyền máu Nghệ An lúc 15h chiều 21/2 để hiến máu cứu bệnh nhân.

Bệnh nhân Lê Thanh Phương (SN 1963, thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An bị phình động mạch chủ ở ổ bụng, phải mổ gấp, cần nhiều máu nhóm O.

Nhận được thông tin, lúc 15h ngày 21/2, Đại uý Đồng Xuân Trà - Phó Trưởng Công an xã Xuân Mỹ, Đại uý Lê Hoàng Hà - Trưởng Công an xã Xuân Phổ, Đại uý Đặng Thái Phương - Cán bộ đội Tổng hợp Công an huyện Nghi Xuân, Thượng uý Cao Hữu Thắng - cán bộ Công an xã Xuân Hải đã nhanh chóng có mặt tại Trung tâm huyết học - truyền máu Nghệ An, hoàn thiện các thủ tục kiểm tra và tiến hành hiến máu, góp phần cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Đây là hành động rất kịp thời, có ý nghĩa của cán bộ thuộc Công an huyện Nghi Xuân, góp phần đưa phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa, hiệu quả.

Đức Đồng