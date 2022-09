Các đơn vị LLVT Hà Tĩnh chủ động triển khai phòng chống mưa bão

Lãnh đạo Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị LLVT chủ động lực lượng, phương tiện, công cụ, vật tư sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra với phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có bão lũ xảy ra.

Chiều 26/9, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống bão lụt tại Trại Tạm giam Công an tỉnh và Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông) và các địa bàn Vũ Quang, Hương Khê. Cùng đi có Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong kiểm tra tại Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Để chủ động các phương án phòng chống bão, lũ đảm bảo an ninh, an toàn cho can, phạm nhân trong mùa mưa bão, Trại Tạm giam Công an tỉnh đã lên kế hoạch cụ thể, chi tiết ứng phó với thiên tai.

Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tại các khu giam giữ.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sử chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão lụt của Ban Giám thị cùng các cán bộ, chiến sỹ.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong yêu cầu Trại Tạm giam Công an tỉnh phải chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho can, phạm nhân. Không để can phạm nhân đói, rét; không để xảy ra việc lợi dụng mưa lũ để gây phức tạp về an ninh trật tự. Cán bộ, chiến sỹ phải khắc phục mọi khó khăn, bố trí các ca trực hợp lý để chủ động phòng chống bão lũ một cách an toàn, hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong kiểm tra công tác ứng phó với thiên tai tại Đội Cảnh sát Đường thủy.

Kiểm tra công tác ứng phó với thiên tai tại Đội Cảnh sát Đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh), Thượng tá Nguyễn Hồng Phong yêu cầu lực lượng phải chủ động bảo đảm lực lượng, phương tiện, công cụ, vật tư sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đơn vị sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Trực ban đơn vị cần nghiêm túc tiếp nhận, xử lý thông tin báo kịp thời, ưu tiên bảo đảm thông tin thông suốt cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, bão lũ. Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có bão lũ xảy ra.

Tiếp đó, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh cũng đi kiểm tra công tác phòng chống bão lụt tại các địa bàn miền núi Hương Khê và Vũ Quang.

Đoàn đã đến kiểm tra các điểm sạt lở bờ sông ở xóm Phú Hòa, xã Hương Xuân và xóm Phố Hòa, xã Gia Phố (huyện Hương Khê).

Đoàn kiểm tra các điểm sạt lở bờ sông ở xóm Phố Hòa, xã Gia Phố (huyện Hương Khê).

Giám đốc Công an tỉnh và đoàn cũng đến kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai tại Công an xã Phúc Đồng.

Đoàn kiểm tra tại Công an xã Phúc Đồng.

Tại các điểm kiểm tra, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an huyện Hương Khê rà soát, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị, phòng chống thiên tai, nhất là phương châm “4 tại chỗ” từ hộ gia đình đến cấp thôn, xã đến toàn huyện cụ thể, sát thực.

Để chủ động phòng ngừa phòng chống lũ lụt, sạt lở đất, lực lượng công an phải đặt vấn đề “phòng” lên hàng đầu. Mỗi người mỗi cán bộ, chiến sỹ nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Hương Khê, Công an xã Hương Xuân làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, triển khai làm tốt phương án phòng chống mưa bão; tuyên truyền ý thức tự phòng, chủ quản của Nhân dân. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện giúp Nhân dân trong phòng chống tiên tai, tìm kiếm cứu hộ.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đến kiểm tra ngoài giờ và hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu CBCS bám sát địa bàn, tích cực giúp dân ứng phó bão số 4 theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xuất quân hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, triển khai phương án cứu nạn – cứu hộ khi có tình huống xảy ra.

Chiều 26/9, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác ứng phó với siêu bão tại một số địa bàn.

Tại cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phối hợp giữa các lực lượng trong kêu gọi, giúp đỡ các chủ tàu thuyền về nơi neo đậu, tránh trú bão.

Đoàn kiểm tra công tác phối hợp, giúp đỡ neo đậu tàu thuyền tại Cảng Cửa Sót

Đoàn cũng tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị phương án, lực lương, phương tiện, vật chất đảm bảo tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn tại Ban CHQS huyện Lộc Hà.

Đến chiều nay, các lực lượng chức năng huyện Lộc Hà đã thông báo, kêu gọi được 235 tàu thuyền, trong đó có 193 tàu nội tỉnh và 42 tàu ngoại tỉnh về nơi neo đậu, tránh trú. Ban CHQS huyện sẵn sàng 2 xuồng máy; 3 thuyền cứu hộ, cứu nạn cỡ nhỏ; gần 500 phao tròn, áo phao cứu sinh, phao bè và 10 nhà bạt sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông và đoàn kiểm tra việc nổ máy, vạn hành xuồng máy cao tốc ST 750

Để ứng phó hiệu quả với bão số 4, Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, kêu gọi số tàu thuyền còn lại khẩn trương về nơi tránh trú theo quy định. Đồng thời, giúp đỡ các chủ tàu thuyền còn lại nhanh chóng có mặt tại khu tránh trú; hướng dẫn các chủ phương tiện mua sắm, tăng cường thực phẩm, thức ăn đảm bảo cho quá trình trú ẩn tốt nhất.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lộc Hà tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ trực ở các cấp, theo giõi sát diễn biến bão và tình hình mưa lũ trên địa bàn. Làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tập trung chằng chống nhà cửa, kho tàng, cắt tỉa gia cố các loại cây xanh. Phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cửa Sót, lực lượng công an và Phòng NN&PTNT huyện nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý hiệu quả nhiệm vụ phòng chống bão hiệu quả, an toàn nhất.

Dịp này, đoàn cũng đến kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó mưa bão tại Ban CHQS huyện Can Lộc.

Đoàn kiểm tra phương tiện xuồng máy ST 450 tại Ban CHQS huyện Can Lộc.

Ngọc Diệp - Trọng Sơn