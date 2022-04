Công an TP Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử

Công an TP Hà Tĩnh đang triển khai cấp tài khoản định danh điện tử, tích hợp BHYT, giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe vào trong thẻ căn cước công dân, từ đó tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong gần 1 tháng trở lại đây, Công an TP Hà Tĩnh chính thức triển khai việc cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Theo đó, người dân khi đến làm tài khoản định danh điện tử, lực lượng công an sẽ tiến hành tích hợp một số loại giấy tờ như: thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe vào thẻ căn cước công dân.

Người dân đến làm định danh điện tử tại Công an TP Hà Tĩnh.

Đây là một trong nội dung nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Cấp tài khoản định danh điện tử nhằm phục vụ định danh, xác thực thông tin cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ có những lợi ích như tiết kiệm được thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu; giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công; tích hợp hiển thị giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế... vào trong thẻ căn cước công dân. Như vậy, khi người dân thực hiện giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo.

Công an TP Hà Tĩnh tích hợp thẻ BHYT cho một công dân đến làm định danh điện tử.

Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Đội trưởng Đội Quản lý hành chính và trật tự xã hội (Công an TP Hà Tĩnh) cho biết: “Ngay khi có chủ trương của Bộ Công an, chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an TP Hà Tĩnh đã tiến hành xây dựng kế hoạch để triển khai việc cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa, những tiện ích của tài khoản định danh điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính để các tầng lớp nhân dân nắm bắt. Thông báo đến tận các xã, phường, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn về kế hoạch cấp tài khoản định danh điện tử để người dân chủ động đến làm thủ tục cấp".

Chị Hồ Thị Lộc (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Khi nghe tin công an cấp tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều loại giấy tờ vào thẻ căn cước nên đã nhanh chóng đến để làm. Giờ đây giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế được tích hợp vào trong thẻ căn cước giúp tôi không còn lo quên hoặc mất giấy tờ".

Hiện nay, Công an TP Hà Tĩnh đang kết hợp làm thẻ căn cước công dân với cấp định danh điện tử.

Hiện nay, đối với những trường hợp chưa làm thẻ căn cước công dân, Công an TP Hà Tĩnh cũng hướng dẫn người dân mang theo các giấy tờ cần thiết khác để kết hợp làm luôn tài khoản định danh điện tử, giảm tối đa thời gian đi lại cho người dân.

Cô Nguyễn Thị Thương - giáo viên Trường THCS Thạch Linh chia sẻ: "Kết hợp đưa học sinh làm thẻ căn cước, tôi làm luôn thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. Trong thời đại công nghệ 4.0, việc tích hợp các giấy tờ cần thiết như: BHYT, giấy phép lái xe, đăng ký xe… vào thẻ căn cước là hết sức cần thiết, mang lại tiện ích rất lớn cho người dân trong giao dịch hành chính”.

Việc cấp định danh điện tử mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo tổng hợp từ Đội Quản lý hành chính và trật tự xã hội (Công an TP Hà Tĩnh), sau gần 1 tháng triển khai, đơn vị đã cấp tài khoản định danh điện tử cho trên 2.000 công dân.

Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Đội trưởng Đội Quản lý hành chính và trật tự xã hội cho biết: “Trong thời gian tới, số lượng người dân đến thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử sẽ rất lớn nên ngoài việc tăng cường thêm nhân lực và thiết bị, máy móc tại khu giải quyết thủ tục hành chính, chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức các đội lưu động để phục vụ tốt nhất, nhanh nhất cho người dân”.

Công dân khi đến làm thủ tục mang theo các loại giấy tờ sau để tích hợp: Thẻ CCCD (trường hợp bị mất hoặc chưa cấp CCCD thì thực hiện cấp và tích hợp tài khoản định danh điện tử). Bảo hiểm xã hội (y tế). Giấy phép lái xe các loại (nếu có). Đăng ký xe (nếu có). Đối với công dân có hộ khẩu thường trú khác địa bàn thành phố Hà Tĩnh vẫn có thể đến Công an TP Hà Tĩnh để được làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. Lệ phí cấp tài khoản định danh điện tử: miễn phí. Địa chỉ: Phòng tiếp dân Công an TP Hà Tĩnh, đường La Sơn Phu Tử, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Thời gian: Các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 7. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tổ chức xã hội đóng trên địa bàn TP Hà Tĩnh có thể liên hệ đặt lịch phối hợp cấp tài khoản định danh điện tử cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động qua Đội QLHC Công an thành phố Hà Tĩnh; số ĐT: 0912389986.

Phúc Quang – Anh Tấn