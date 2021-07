Công bố thành lập công an chính quy tại thị trấn Phố Châu

Thị trấn Phố Châu là đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) triển khai tổ chức công an chính quy theo quy định của Bộ Công an.

Ngày 27/7, Công an huyện Hương Sơn công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí tổ chức công an chính quy tại thị trấn Phố Châu. Trong ảnh: Lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng Công an thị trấn Phố Châu.

Theo quyết định, Công an thị trấn Phố Châu được bố trí 5 người, trong đó: Trung tá Hoàng Văn Lạng giữ chức vụ Trưởng Công an thị trấn, Đại úy Phạm Tiến Thi giữ chức Phó trưởng Công an thị trấn.

Lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn trao quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.

Về tổ chức bộ máy, Công an thị trấn Phố Châu chia làm 2 tổ, gồm: Cảnh sát phòng chống tội phạm và Cảnh sát khu vực.

Trung tá Hoàng Văn Lạng - Trưởng Công an thị trấn Phố Châu phát biểu nhận nhiệm vụ.

Điều này góp phần đảm bảo tốt hơn tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh tại cơ sở.

Thời gian tới, huyện Hương Sơn tiếp tục thực hiện bố trí tổ chức công an chính quy ở các xã, thị trấn còn lại.

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn đề nghị Công an thị trấn Phố Châu nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với chính quyền và Nhân dân địa phương giữ vững an ninh chính trị, góp phần phát triển KT-XH.

Được biết, từ năm 2018 đến nay, Công an huyện Hương Sơn đã hoàn thành việc bố trí 125 công an chính quy tại 25 xã, thị trấn; tổ chức bộ máy vẫn là mô hình công an xã bán chuyên trách.

Ánh Dương