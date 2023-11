Công tác phòng cháy, chữa cháy phải thực hiện thường xuyên, liên tục

Tại Hà Tĩnh, tính từ 15/12/2022 tới 14/10/2023, toàn tỉnh xảy ra 80 vụ cháy, 1 vụ nổ làm 1 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 3,572 tỷ đồng. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Chính phủ, Công an tỉnh đã tham mưu xây dựng 302 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, 360 điểm chữa cháy công cộng; tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC&CNCH cho người dân; vận động được 106.492 hộ trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy và 1.772 nhà mở lối thoát nạn thứ 2. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức 183 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC với trên 20.000 người tham gia; 3.556 người tham gia 56 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Tới nay, đã có 12.580 người dân cài đặt App “Báo cháy 114” và 42.367 người dân theo dõi tài khoản Zalo “Cục Cảnh sát PCCC&CNCH”...