Đức Thọ tổ chức thành công diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Ngày 27/10, huyện Đức Thọ tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2021.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đức Thọ tổ chức họp khẩn, triển khai các giải pháp đối phó với bão số 10

Tình huống giả định được đặt ra là, bão số 10 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió giật cấp 12, 13. Do ảnh hưởng của bão, những ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to.

Đức Thọ nói riêng và một số huyện khác nói chung dự báo có khả năng triều cường dâng cao kết hợp nước thượng nguồn đổ về gây ngập lụt diện rộng. Đặc biệt, những xã trọng điểm như: Trường Sơn, Liên Minh, Tùng Châu, Bùi La Nhân, Quang Vĩnh sẽ ngập nặng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức báo cáo kế hoạch ứng phó với bão lũ.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện được phân công điều hành chỉ huy, giao nhiệm vụ cho các phòng ban, ngành, địa phương, với tư tưởng chỉ đạo: “Chủ động trong mọi tình huống, phòng là chính, phản ứng nhanh, quyết liệt, kịp thời và hiệu quả” và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

Buổi diễn tập tiến hành thực binh xử lý một số tình huống thông báo, kêu gọi tàu thuyền về khu vực neo đậu; chằng néo nhà cửa, tài sản; sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Người dân thôn Văn Khang (xã Tùng Châu) được di dời đến nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ

Thực binh tìm kiếm cứu nạn trên sông La đoạn qua thôn Hạ Tứ, xã Bùi La Nhân

Trước tình hình nước lũ lên cao, Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ phương tiện và nhân lực để ứng cứu kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất về người và tài sản.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động 6 tàu cao tốc, 100 cán bộ, chiến sỹ cơ động đến địa điểm để hỗ trợ, ứng cứu người và tài sản bị nước lũ cuốn trôi.

Các lực lượng kịp thời điều xuồng cao tốc đến ứng cứu những người bị nước lũ cuốn trôi trên sông La

Các nạn nhân được xuồng cứu hộ đưa vào bờ để cấp cứu kịp thời

Ngay sau khi kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN huyện Đức Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả diễn tập.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Đức Thọ đã tổ chức quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ diễn tập, khắc phục mọi khó khăn, tham gia thực binh hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng mục đích, yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong quá trình diễn tập.

UBND huyện Đức Thọ khen thưởng cho 7 tập thể...

...và 14 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập PCTT&TKCN năm 2021

Đức Phú