Hà Tĩnh khen thưởng 14 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác quốc phòng - an ninh

Năm 2021, Hội đồng GDQP&AN tỉnh Hà Tĩnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác GDQP&AN, nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành và toàn dân về quan điểm, đường lối của Đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN cho các đối tượng đúng theo quy định; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cử 3 đồng chí tham gia bồi dưỡng do Hội đồng GDQP&AN Trung ương tổ chức, cử 24 đồng chí tham gia bồi dưỡng tại Trường quân sự Quân khu 4; tổ chức 4 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN cho 334/320 đồng chí tại Trung đoàn 841. Chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN các huyện, thành phố, thị xã tổ chức 211 lớp bồi dường cập nhật kiến thức QP&AN cho 16.900 người; các nhà trường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên GDQP&AN; tổ chức tốt, có hiệu quả công tác phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân. Năm 2022, Hội đồng GDQP&AN tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng, Ban Thường trực giúp việc Hội đồng GDQP&AN các cấp; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc; luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên GDQP&AN; cử đối tượng 1, đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh bảo đảm đạt, vượt chỉ tiêu trên giao..