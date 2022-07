Hà Tĩnh tiếp nhận 2.515 hồ sơ trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày 25/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 10695/QĐ-BCA phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Sau thời gian vận hành thử nghiệm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến một số lĩnh vực, từ ngày 1/7/2022, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an chính thức tiếp nhận, giải quyết các TTHC về lĩnh vực QLHC về TTXH trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an (dichvucong.bocongan.gov.vn). Theo đó, lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT có 6 thủ tục; đăng ký, quản lý con dấu có 5 thủ tục; đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có 26 thủ tục; quản lý cư trú có 11 thủ tục; cấp, quản lý căn cước công dân có 16 thủ tục. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, đề nghị liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Hà Tĩnh theo SĐT: 0915284284 để được hướng dẫn.