Sáng nay, 1.500 tân binh Hà Tĩnh lên đường tòng quân

Hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân trong cả nước, sáng nay (26/2), 1.500 thanh niên ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

Tân binh Nguyễn Bá Sơn (SN 2002, xã Lâm Trung Thủy, Đức Thọ) chuẩn bị lên đường tòng quân.

Năm 2024, các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển gọi thanh niên nhập ngũ và đã tuyển đủ số chỉ tiểu được giao. Theo đó, 1.250 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự được biên chế vào Sư đoàn 324, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Pháo binh 16, Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4), Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Các tân binh có tuổi đời từ 18 - 21 đạt 86% (còn lại 22 - 23 tuổi); sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 65% (còn lại loại 3); trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT và cao đẳng, đại học chiếm trên 84% (đại học và cao đẳng gần 9%); con cán bộ, công chức 131 người, con em dân tộc thiểu số 2 người...

Tham gia lực lượng công an nhân dân có 250 tân binh; trong đó, có 26 người trình độ đại học và cao đẳng; 12 người có sức khỏe loại 1, có 233 người sức khỏe loại 2 và 5 người sức khỏe loại 3. Các tân binh công an được biên chế về Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ, các tân binh nêu cao quyết tâm, khí thế trước lúc lên đường, sẵn sàng huấn luyện, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tiến Phúc